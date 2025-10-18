MLBではポストシーズンが開催中。日本時間18日には、リーグ優勝決定シリーズの2試合が行われました。

ナ・リーグでは、ドジャースとブリュワーズが対戦。このシリーズでは無傷の3連勝と王手をかけているドジャースは、大谷翔平選手を投打の二刀流で起用します。ポストシーズンでは不振に苦しんでいた大谷選手でしたが、この日は驚きの躍動。場外ホームランを含む3打数3安打(3本塁打)3打点と見事なバッティングを見せると、投げては7回途中無失点と相手打線を抑えました。その後もリリーフ陣がわずか1失点に抑え、9回は自身初の連投となった佐々木朗希投手が無失点でゲームセット。ドジャースが2年連続のワールドシリーズ進出を決めました。

ア・リーグでは、マリナーズとブルージェイズが互いに2勝2敗と拮抗して迎えた第5戦。マリナーズがユジニオ・スアレス選手のソロHRで2回に先制するも、5回に試合を振り出しに戻されます。さらに6回にはアーニー・クレメント選手のタイムリーを浴び、逆転されました。それでも試合終盤の8回、先頭のカル・ローリー選手のソロHRで再びマリナーズが追いつくと、3つの四死球で満塁のチャンス。ここでスアレス選手がこの日2本目となる満塁HRを放ち、マリナーズが3勝としました。これで球団初のWS進出へ王手をかけています。

▽優勝決定シリーズ 4戦先勝

【ア・リーグ】マリナーズ3勝 ブルージェイズ2勝

第1戦 マリナーズ 3-1 ブルージェイズ

第2戦 マリナーズ 10-3 ブルージェイズ

第3戦 ブルージェイズ 13-4 マリナーズ

第4戦 ブルージェイズ 8-2 マリナーズ

第5戦 マリナーズ 6-2 ブルージェイズ

【ナ・リーグ】ドジャース4勝 ブリュワーズ0勝

第1戦 ドジャース 2-1 ブリュワーズ第2戦 ドジャース 5-1 ブリュワーズ第3戦 ドジャース 3-1 ブリュワーズ第4戦 ドジャース 5-1 ブリュワーズ