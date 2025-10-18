【ガルアワ】野々村真の長女・香音、ミニ丈スカートから美脚チラリ シーズンムードたっぷりで登場
タレント・野々村真＆野々村俊恵夫妻の長女で、俳優・モデルの香音が18日、千葉・幕張メッセで開催されたファッションイベント『Rakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER』に出演した。
【全身ショット】ミニ丈スカートから美脚チラリ⋯観客を魅了した香音
香音は、イベントの幕開けとなる「SPECIAL FASHION SHOW」に出演。ミニ丈スカートから美脚をのぞかせ、ロングブーツを合わせた冬コーデを披露した。白いダウンを羽織り、シーズンムードたっぷりの装いで観客を魅了した。
『GirlsAward』は今年で15周年を迎え、今回で28回目の開催となる。今回のイベントテーマは「Dress Up My Style -Play the game of You-」。板野友美、井桁弘恵、ゆうちゃみらが出演し、XG、乃木坂46、ME:Iらがライブパフォーマンスを実施。MCは山里亮太（南海キャンディーズ）、森香澄が務める。
