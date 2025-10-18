来春選抜の重要な参考資料となる「第153回北信越地区高校野球大会」の準決勝が18日、富山市民球場で行われた。日本ハムなどで投手として活躍した芝草宇宙監督が率いる帝京長岡（新潟3位）は星稜（石川3位）を2―1で下し、春夏通じて初の甲子園となる来春選抜出場を当確させた。

3回に本盗などで2点を先制。その後は追加点を奪えなかったが、先発マウンドに上がった1年生エース左腕の工藤壱朗が9回までに145球を投じて9安打を許しながら、1失点に抑えた。

今秋の新潟県大会は1年生が多く並ぶ布陣で第3代表を勝ち取り、今大会でも初戦で長野王者の上田西、準々決勝で石川王者の小松大谷を撃破し、勢いそのままに星稜も下した。

新潟勢としても日本文理の14年の出場を最後に11年間出場なしは全国でも最長ブランクだったが、1試合目の日本文理が敦賀気比に勝利。その勢いに続いた。来春選抜に出場となれば、芝草監督は帝京時代にノーヒットノーランも達成したことがある甲子園に監督として凱旋することになる。

これで19日に同球場で行われる決勝は、春を含めても大会史上初となる新潟対決が実現。新潟に早くも春風が吹き始めた。