◇ナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦 ドジャース―ブルワーズ（2025年10月17日 ロサンゼルス）

ドジャースは17日（日本時間18日）、ブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ（NLCS）第4戦に勝利を収め、対戦成績を4勝0敗とし、2年連続のワールドシリーズ（WS）進出を決めた。チームとして7戦制のシリーズをスイープで勝つのは、1963年ヤンキースとのWS以来、実に62年ぶりのこととなった。

レッズとのワイルドカードシリーズを2連勝で勝ち上がり、フィリーズとの地区シリーズ（NLDS）は3勝1敗。そしてNLCSでブルワーズをスイープと今PS9勝1敗と勢いに乗るドジャースに、少しだけ気になるデータがある。

1985年以降のリーグ優勝決定シリーズでスイープを達成したのは10球団。そのうち、勢いのままWS制覇まで至ったのは95年のブレーブス、2019年のナショナルズ、22年のアストロズと3球団だけとなっている。直近では15年メッツ、14年ロイヤルズ、12年タイガースがWSで敗退している。データ的には連覇確率は30％となるが、常識外の活躍を続ける大谷翔平ら、スター軍団だけに数字はあくまでも「過去の例」でしかない。

前年WS王者による連続進出は09年のフィリーズ以来、16年ぶり。連覇を達成すれば、98〜00年のヤンキース以来で今世紀初の快挙となる。現在、ドジャースのWS優勝回数は8回で、連覇となればジャイアンツを抜いて歴代単独5位となる。デーブ・ロバーツ監督は、MLB史上12人目の「通算5回以上のWS出場監督」。単一球団で5回以上WSに導いた監督としても史上9人目となる。