俳優・高橋智子さん、交通事故のため急逝 享年39 所属事務所「未だそのことを信じられず、受け入れがたい思いです」【全文掲載】
俳優の高橋智子（※高＝はしごだか）さんの所属事務所「碗プロダクション」は18日、公式サイトを通じて、高橋さんの訃報を伝えた。享年39。
サイトでは「弊社所属の高橋智子が、2025年10月16日未明、交通事故のため急逝いたしました。享年39歳でした。突然のことに、一同未だそのことを信じられず、受け入れがたい思いです」とつづり「高橋智子は、弊社創立メンバーとして、精力的に活動をしてくれておりました。責任感も強く情にも厚く、皆に愛されていました。彼女の残してくれた功績に、心より感謝申し上げます」と記した。
なお、遺族の意向により、葬儀は近親者のみにて執り行われるとし、「応援してくださる皆様、関係者の皆様には、生前、温かいご支援を賜りましたこと、心より感謝申し上げます」と呼びかけている。
高橋さんは1986年4月2日、北海道出身。舞台を中心に活躍。ドラマ『緊急取調室』（テレビ朝日）『Dr.ナースエイド』（日本テレビ）にも出演した。
【全文掲載】
関係者、応援してくださる皆様へ
訃報
弊社所属の高橋智子が、2025年10月16日未明、交通事故のため急逝いたしました。享年39歳でした。
突然のことに、一同未だそのことを信じられず、受け入れがたい思いです。
高橋智子は、弊社創立メンバーとして、精力的に活動をしてくれておりました。責任感も強く情にも厚く、皆に愛されていました。
彼女の残してくれた功績に、心より感謝申し上げます。
ご遺族の意向により、葬儀は近親者のみにて執り行われます。
応援してくださる皆様、関係者の皆様には、生前、温かいご支援を賜りましたこと、心より感謝申し上げます。
