¡ÚÅìµþ½÷»Ò¡ÛÅÏÊÕÌ¤»í¤¬°¦Ìî¥æ¥²¼¤·£Ö£±¡Ö¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ö¤Ä¤«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡Åìµþ½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹£±£¸Æü¤Î¸å³Ú±àÂç²ñ¤Ç¡¢¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡¦¥ª¥Ö¡¦¥×¥ê¥ó¥»¥¹²¦¼Ô¤ÎÅÏÊÕÌ¤»í¡Ê£²£µ¡Ë¤¬°¦Ìî¥æ¥¡Ê£³£°¡Ë¤ò²¼¤·½éËÉ±Ò¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï°¦Ìî¤Î»î¹ç±¿¤Ó¤Ë½øÈ×¤«¤é¶ì¤·¤á¤é¤ì¤ëÅ¸³«¤¬Â³¤¯¡£ÅÏÊÕ¤Ï¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥È¥¹¥¤¥ó¥°¤Ç£±£°²óÅ¾¤µ¤»¤ë¤Ê¤É»ý¤ÁÁ°¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤Ç¹¶¤á¹þ¤ó¤À¤¬¡¢¥ê¥Õ¥È¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤È¤³¤í¤ò£Ä£Ä£Ô¤ÇÀÚ¤êÊÖ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤ÉÎ®¤ì¤ò¤Ä¤«¤á¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¸å¤â²¿ÅÙ¤â¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥¿¥Ã¥¯¥ë¤Ç·ãÆÍ¤¹¤ë¤Ê¤É¾ÃÌ×¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¥ô¥£¡¼¥Ê¥¹£Ä£Ä£Ô¤ÇÆÍ¤»É¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¥Ô¥ó¥Á¤¬Â³¤¯¡£¤½¤ì¤Ç¤âÃ×Ì¿½ý¤Ïµö¤µ¤º¡¢ºÇ¸å¤Ï¤³¤ó¿È¤Î¥Á¥ç¥Ã¥×¤«¤é¥Æ¥£¥¢¥É¥í¥Ã¥×¤Ç¥Þ¥Ã¥È¤ËÃ¡¤¤Ä¤±¤Æ£³¥«¥¦¥ó¥È¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢¥Þ¥¤¥¯¤ò»ý¤Ã¤¿ÅÏÊÕ¤Ï¡Ö½éËÉ±ÒÀï¡¢¾¡¤Á¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡¥æ¥¤µ¤ó¤È¤³¤ó¤À¤±¤Ö¤Ä¤«¤ê¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÄË¤¤¡ª¡¡Èè¤ì¤¿¡ª¡¡¤Ç¤â¡¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ö¤Ä¤«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤À¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¥æ¥¤µ¤ó¤ÏÆ±¤¸Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¡¢¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Ç¤ÏÆ±´ü¤Îµ®½Å¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¥æ¥¤µ¤ó¤È¤³¤Î¥Ù¥ë¥È¤ò¤«¤±¤ÆÀï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âËÉ±Ò¤·Â³¤±¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ê¤Î¤Ç£²²ó¤Ç¤â£³²ó¤Ç¤â£±£°£°²ó¤Ç¤âÄ©Àï¤·¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈºÆÀï¤ò´õË¾¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢ÅÏÊÕ¤Ï¡Ö¤º¤Ã¤È¤º¤Ã¤ÈËÉ±Ò¤·Â³¤±¤Æ¡¢¤³¤³¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤Þ¤ÀÅìµþ½÷»Ò¤ËÍè¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¿Í¤âÍè¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡×¤È¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤òÀÀ¤Ã¤¿ÅÏÊÕ¡£º£¸å¤ÎËÉ±Ò¥í¡¼¥É¤ËÃíÌÜ¤À¡£