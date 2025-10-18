土屋太鳳、真紅のワンショルドレスで美肩際立つ「華やか」「芸術品みたい」と反響
【モデルプレス＝2025/10/18】女優の土屋太鳳が10月17日、自身のInstagramを更新。ワンショルダードレス姿を公開し反響を呼んでいる。
【写真】土屋太鳳、美肌際立つ真紅ドレス姿
土屋は「まずは昨日の衣裳を エレベーター前ですが」とつづり、10月16日に開催された、同31日公開の映画「盤上の向日葵」ジャパンプレミアで着用した真紅のワンショルダードレスを着用したオフショットを複数枚投稿。ドレスの色に映える、美しい肩のラインをのぞかせている。「今回のポイントは、「直線」です。将棋の駒も将棋盤も直線で出来ているし 駒の進み方も直線なので、直線的な、少し彫刻のような雰囲気を感じるこのドレスにパワーをもらいました」と、左肩から右肩へのカッティングやギャザーといったデザインに、映画のテーマを感じたと記している。
この投稿に、ファンからは「華やか」「芸術品みたい」「ドレスも考えて選んでるの、さすが」「とにかく綺麗」「圧倒的に美しい」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
◆土屋太鳳、ワンショルダードレスで美肩披露
◆土屋太鳳の投稿に反響
