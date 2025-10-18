市川團⼗郎の長女・堀越麗禾「ガルアワ」で初ランウェイ ミニスカ着こなし堂々ポージング
【モデルプレス＝2025/10/18】市川團⼗郎⽩猿の⻑⼥で舞踊家、⼥優として活躍する堀越麗⽲（市川ぼたん）が18日、千葉・幕張メッセで開催されたファッション＆音楽イベント「Rakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER」に出演した。
【写真】市川團十郎の長女が初のランウェイ
市川團十郎の14歳の長女である堀越麗⽲は今回が初のランウェイ。タイトなミニスカートにニットを合わせた秋らしいコーディネートを着こなし、堂々とポーズを決めていた。
今回の「GirlsAward」は“着せ替えゲーム”のようにお気に入りを選びながら自分らしさを楽しんでほしいという意味の「Dress Up My Style −Play the Game of You−」がテーマ。約300人のモデルや俳優・女優が最新の秋冬ファッションを披露し、乃木坂46、XG、ME:I、CUTIE STREETら豪華アーティストも揃う。MCを務めるのは南海キャンディーズの山里亮太と森香澄。ドラマ「君がトクベツ」、映画「恋に至る病」のスペシャルステージも展開される。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
