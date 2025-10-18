辻希美、3口コンロフル回転の手作り夕飯公開「体に優しいものばかり」「愛が伝わる」の声
【モデルプレス＝2025/10/18】タレントの辻希美が10月18日、自身のInstagramストーリーズを更新。夕食の調理中の様子を公開した。
【写真】辻希美「健康的」と話題の手作り夕飯
辻は「夕飯」と添え、コンロに載ったわかめと豆腐の味噌汁、しめじとえのきのあんかけ、ひじきやネギが入ったハンバーグの写真を投稿。3つのコンロをフル回転して料理を作っている様子がうかがえる。
この投稿にファンからは「栄養考えられてる」「体に優しいものばかり」「美味しそう」「赤ちゃん育てながら手作り、尊敬」「健康的」「家族への愛が伝わる」と反響が寄せられている。
辻は、杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年に長男・青空（せいあ）くん、2013年3月に次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
