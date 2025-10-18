芝の世界最高賞金レースを制した香港の最強スプリンターにＳＮＳでは驚がくの反応が寄せられている。１８日に行われたオーストラリアＧ１のジ・エベレスト（ランドウィック競馬場・芝１２００メートル＝１２頭立て）は、香港から参戦したカーインラインジング（セン５歳、デヴィッド・ヘイズ厩舎、父シャムエクスプレス）が、初めての海外遠征で勝利。１着賞金７００万豪ドル（約６億８０８５万円）をゲットした同馬が、日本でトレンド入りする反響を見せている。

ザカリー・パートン騎手とコンビを組んだカーインラインジングは好スタートを切って３番手を追走。直線では先に先頭に躍り出たオーバーパス（ジョシュア・パー騎手）をかわし、ゴール前では手綱を緩めるほどの余裕があった。５つめのＧ１タイトルを手にし、連勝を１４に伸ばした。勝ち時計は１分８秒１３。

２３年１２月にデビューした同馬は、過去１６戦全てを香港のシャティン競馬場で使われてきた。２走前には香港のチェアマンズスプリントプライズで、日本のサトノレーヴを相手にせず４つめのＧ１タイトルを奪取。香港最強スプリンターとしての貫禄を示した。今回は初めて海を飛び越えて、オーストラリアのＧ１に挑戦。２３年にコックスプレートを制したロマンチックウォリアー以来となる香港馬の豪Ｇ１制覇となった。

カーインライジングの勝利にＳＮＳでは「さすがに強すぎる楽勝」「最後余裕で流して圧勝してるの？怖い」「化け物過ぎるな」「余裕の勝利やな」「文句なしで世界最強スプリンターだろこれ」「強すぎワロタ」「絶対的な実力差はどうあがいても埋められない」「次は香港スプリントなんやろな」「格が違うでございますね」「ほんま最強やな」「何回みても本当に惚れ惚れする」「抜け出してからも余力残ってた」「来年の宮杯かスプリンターに来てくれんかな」などのコメントが寄せられている。