７試合連続負けなし中の柏、Ｇ大阪相手に前半２０分までに３得点　連勝に向けて優位に進める

◆明治安田 Ｊ１リーグ▽第３４節 Ｇ大阪―柏（１８日・パナスタ）

現在７試合連続負けなし中の柏が、Ｇ大阪戦を３―０で折り返した。

１２日のルヴァン杯・準決勝第２戦では、川崎相手に４―１で勝利。１戦目を１―３で敗れていたところから、逆転で決勝進出を決めた。勢いそのままで敵地に乗り込んだこの試合。相手は前節の鹿島戦と同じく３バックを敷いてきた。引いてミドルブロックで構える相手に、この日もボール保持からリズムを作る。ライン際でも受ける選手の動き、どこに運ぶかなど整理された戦術でペースを握る。すると、７分。来季から加入が内定している東洋大４年、初スタメンとなったＭＦ山之内佑成、ＭＦ原田亘、ＦＷ小泉佳穂が絡んで右サイドを突破。小泉がペナルティーエリアに切り込むと、最後は相手ＤＦを交わして左足でシュート。先制に成功した。

同１５分には、小泉が相手の５バックの間へパスを供給。ＤＦジエゴが胸トラップで落とし、ＭＦ中川敦瑛がゴール。さらに４分後にはＣＫのショートコーナーからジエゴが決め、２０分以内で３得点を奪う立ち上がりとなった。その後、相手に自陣深くに攻め込まれる場面もあったが組織的に危なげなく対応。３点リードのまま、連勝に向けて後半戦を迎える。