◆米大リーグ ナ・リーグ優勝決定シリーズ第４戦 ドジャース５―１ブルワーズ（１７日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャースが１７日（日本時間１８日）、球団史上初めてナ・リーグ優勝決定シリーズ（ＮＬＣＳ）を無敗で突破し、４連勝で２年連続ワールドシリーズ進出を決めた。レギュラーシーズンでは今季両リーグ最多９７勝を挙げたブルワーズを圧倒した。

大谷翔平投手（３１）は「１番・投手兼ＤＨ」で二刀流出場。打っては３本塁打、投げては６回０／３を２安打無失点１０奪三振、右肘手術から復帰後最多の１００球で勝利投手となった。今シリーズはこの日まで打率１割８分２厘、０本塁打と低調だったが、この日の活躍でＮＬＣＳのＭＶＰに選ばれた。

“スランプ”から派手すぎるカムバックを果たした大谷についてロバーツ監督は「このポストシーズンで彼が苦しんでいた姿、そしてそれを引きずらず、精神状態も自信も変わらず保っていたことには本当に感銘を受けた。我々は彼がいつか必ず突破口を開くとわかっていた。そして今夜、しかも投げながらそれをやったことは最高だった」。続けて「ただ、彼の自信は揺るぎないと感じていた。彼の努力は非常に一貫している。私はただ、彼が才能に溢れすぎていて、この舞台が彼にとって大きすぎることは決してないと知っていた。だから、そういう組み合わせを持った選手なら、いつか必ず起こるとわかるものだ」と復活を信じ続けていたと明かした。