◇MLBナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦 ドジャース 5-1 ブリュワーズ(日本時間18日、ドジャー・スタジアム)

2年連続のワールドシリーズ進出を決めたドジャース。試合後には、ロバーツ監督が佐々木朗希投手の存在について語りました。

ここまでブリュワーズに3連勝と、2年連続のワールドシリーズ進出に王手をかけていたドジャース。この日は、不振に苦しんでいた大谷翔平選手が投打に活躍を見せ、4点リードで9回を迎えました。最終回に起用されたのは、自身初の連投となった佐々木投手。自身の名前にちなんだ登場曲が流れると、球場に集まった観客やナインもノリノリで朗希コールをあげました。

佐々木投手は前日の登板より球速を落とし、先頭にヒットを浴びる場面もありましたが、後続を抑え無失点。しっかりとゲームを収め、ドジャースはワールドシリーズ進出を決めました。

試合後、会見に応じたロバーツ監督は、佐々木投手の初の連投起用について「ロウキには自信を持っている。彼を信頼している。彼の才能を信じている。彼の精神力を信じている。だから、連続登板については特に心配していなかった」とコメント。続けて「優勝を目指すならリスクを取る覚悟が必要であるし、私にとって今夜のロウキには完全な自信があった」とくり返しました。