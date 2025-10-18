＜許せない！スライム事件＞初めてママ友宅へ！こだわりが強い女の子と仲良く遊べる！？【前編まんが】
私はサトミ（20代）。4歳のユウトを育てています。保育園ではお迎えの時間も異なることから、ママ友とは出会えませんでした。けれども、ユウトの習い事がきっかけで、同じ保育園に通う同い年のカオル（20代）ちゃんとニイナ（4歳）ちゃんと仲良くなることができました。習い事が終わったらお茶をしたり遊びに行ったり、週に1回楽しい時間を過ごしています。
英会話教室なのですが、まだ保護者同伴で教室に入ります。そこで知り合ったカオルちゃんと、その娘のニイナちゃんも偶然同じ保育園に通っていたため、すぐに親しくなりました。
今日は子どもたちが「ご飯を食べたらどこかで遊びたい」と言い出しました。「すぐ片付けられるよ！」と私が言ったら、カオルちゃんが「この前お邪魔させてもらったから今日はうちにくる？」と言ってくれたので、カオルちゃんの家にお邪魔することになりました。
ユウトはお友だちが家に来ると、自分のおもちゃをなんでも貸してあげるタイプです。ですが、ニイナちゃんは少しこだわりが強いようで、「貸して」と頼んでも貸してくれません。勝手に触ったら怒ってしまいそうです。だからおもちゃをいくつか買って、それで遊ばせようと思いました。
今日ははじめて、ママ友のカオルちゃんの家にお邪魔しました。基本的には自由にリビングで子どもたち同士を遊ばせて、私はカオルちゃんとおしゃべりを楽しんでいたのですが、お片付けの時間になったとき、思わぬ出来事が起きました。
ユウトがスライムをおもちゃ箱に入れてしまい、その結果、ニイナちゃんのぬいぐるみにスライムが付いてしまったのです。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・横内みか
英会話教室なのですが、まだ保護者同伴で教室に入ります。そこで知り合ったカオルちゃんと、その娘のニイナちゃんも偶然同じ保育園に通っていたため、すぐに親しくなりました。
今日は子どもたちが「ご飯を食べたらどこかで遊びたい」と言い出しました。「すぐ片付けられるよ！」と私が言ったら、カオルちゃんが「この前お邪魔させてもらったから今日はうちにくる？」と言ってくれたので、カオルちゃんの家にお邪魔することになりました。
ユウトはお友だちが家に来ると、自分のおもちゃをなんでも貸してあげるタイプです。ですが、ニイナちゃんは少しこだわりが強いようで、「貸して」と頼んでも貸してくれません。勝手に触ったら怒ってしまいそうです。だからおもちゃをいくつか買って、それで遊ばせようと思いました。
今日ははじめて、ママ友のカオルちゃんの家にお邪魔しました。基本的には自由にリビングで子どもたち同士を遊ばせて、私はカオルちゃんとおしゃべりを楽しんでいたのですが、お片付けの時間になったとき、思わぬ出来事が起きました。
ユウトがスライムをおもちゃ箱に入れてしまい、その結果、ニイナちゃんのぬいぐるみにスライムが付いてしまったのです。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・横内みか