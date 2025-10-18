¡Ú¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡Û¡Ö¥¸¥ã¥¬¡¼¥É±þ±ç¥¿¥ª¥ë¡Ê17Í¸¶¹ÒÊ¿¡Ë¡×
¡¡º£½µ¤Ï¡Ö¥¸¥ã¥¬¡¼¥É±þ±ç¥¿¥ª¥ë¡Ê17Í¸¶¹ÒÊ¿¡Ë¡×¡ÊÀÇ¹þ¤ß2,000±ß¡Ë¤ò3¿Í¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ÄêÈÖ¥¿¥ª¥ë¤Ë2025Ç¯ver.¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÅÐ¾ì¡ª¥¸¥ã¥¬¡¼¥É¿¥¤ê¤Î¤Õ¤ï¤Õ¤ïÈ©¿¨¤ê¤ÇµÛ¼ýÀ¤âÎÉ¤¤¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¢öµå¾ì¤Ç·Ç¤²¤ÆÁª¼ê¤ò±þ±ç¤·¤è¤¦¡ª
¡¡ÁÇºà:ÌÊ100¡ó¡¡¥µ¥¤¥º¡§ÌóW340¡ß800Ð
¡¡±þÊç¤ÎÄùÀÚ¤Ï10·î24Æü¤ÎÀµ¸á¤Ç¤¹¡£±þÊç¤Ï¤ª°ì¿Í¤µ¤Þ°ì²ó¤Þ¤Ç¡£Æó²óÌÜ°Ê¹ß¤Î±þÊç¤ÏÌµ¸ú¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£È¯É½¤ÏÈ¯Á÷¤ò¤â¤Ã¤ÆÂå¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡þ
¡¡ÍèÇ¯1·î24Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦25Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î2Æü´Ö¡¢²°ÆâºÇÂçµé¤Î²»³Ú¥Õ¥§¥¹¡ÖFUKUOKA¡¡MUSIC¡¡FES.2026¡¡supported¡¡by¡¡Olive¡×¤ò¤ß¤º¤ÛPayPay¥É¡¼¥à¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡ª
¡¡Âè2ÃÆ¥é¥¤¥Ö¥¢¥¯¥È¤È¤·¤Æano¡¢¥¯¥ê¡¼¥×¥Ï¥¤¥×¡¢Ý¯ºä46¡¢BLUE¡¡ENCOUNT¡¢HEY¡ÝSMITH¡¢¥Þ¥¥·¥Þ¥à¡¡¥¶¡¡¥Û¥ë¥â¥ó¡¢¥Þ¥ë¥·¥£¤Î7ÁÈ¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¡ªºÇ¿·¾ðÊó¤ä¥Á¥±¥Ã¥È¿½¹þ¤ß¤Ï¡ÖÊ¡¥Õ¥§¥¹¡×¤Ç¸¡º÷¤¯¤À¤µ¤¤¡ª