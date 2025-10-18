¡Ö¥¯¥é¥¹Ãæ¤¬¾×·â¤ÇÍÉ¤ì¤¿¡×àÊì¤Î¼êÊÔ¤ßá¥¢¥Ë¥á¥»¡¼¥¿¡¼¤¬ÂçÈ¿¶Á¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Î¤¬¤¿¤é¤Õ¤¯¤¢¤ë¤À¤±¤Ç²ÈÊõ¡ª¡×¡Ö¥»¥ó¥¹¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¹¤®¡×Ê¡²¬µòÅÀ¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤¬Åê¹Æ
¡Ö¤³¤ì¤òÄ¶¤¨¤ë¤â¤Î¤Ïº£¤Þ¤Ç¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡×
¡¡Ê¡²¬¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¡¢¥Ü¥®¡¼¤ÎÊì¤¬ÊÔ¤ó¤À¤È¤¤¤¦¥¢¥Ë¥á¤Î¥»¡¼¥¿¡¼¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥Ï¥¤¥¹¥¯¡¼¥ë´ñÌÌÁÈ¤¬¥¢¥Ë¥á¥ê¥á¥¤¥¯¤µ¤ì¤ë¤é¤·¤¤!¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¾®³ØÀ¸¤Îº¢¡Ê40Ç¯Á°¡Ë¤ËÊì¤¬ÊÔ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿´ñÌÌÁÈ¥»¡¼¥¿¡¼¤âºÆ¤ÓÆü¤ÎÌÜ¤ò¸«¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¡¢80Ç¯Âå¤Ë¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¥¢¥Ë¥á¡Ö¥Ï¥¤¥¹¥¯¡¼¥ë´ñÌÌÁÈ¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡¢1985-87Ç¯)¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¢°ìÆ²Îí¤ÈÎä±Û¹ë¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¼êÊÔ¤ß¤Î¥»¡¼¥¿¡¼¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£
¡¡ÍèÇ¯1·î¤«¤é39Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¿·ºî¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡Ö´ñÌÌÁÈ¡×¤Î¥»¡¼¥¿¡¼¤ÏÊì¤Î¼êÊÔ¤ß¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£21Ç¯¤Ë¡ÖÊì¤Î¼êÊÔ¤ß¥»¡¼¥¿¡¼¡×¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç½ñ¤«¤ì¤¿¥Ö¥í¥°µ»ö¤Î¥ê¥ó¥¯¤¬Å½¤êÉÕ¤±¤é¤ì¡¢µ»öÆâ¤Ç¤Ï¡ÖËÌÅÍ¤Î·ý¡×¡Ö¥É¥é¤¨¤â¤ó¡×¡Ö²øÊª¤¯¤ó¡×¡ÖÇ¦¼Ô¥Ï¥Ã¥È¥ê¤¯¤ó¡×¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥Ü¡¼¥ë¡×¡Ö¥¥óÆù¥Þ¥ó¡×¡Ö¤é¤ó¤Þ1/2¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥¢¥Ë¥á¤«¤é¡¢¡Ö»°ÂðÍµ»Ê¤Î¤¤¤«¤¹¥Ð¥ó¥ÉÅ·¹ñ¡×¤Þ¤Ç¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£Ë¤«¤Ê¼êÊÔ¤ß¥»¡¼¥¿¡¼¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤Û¤ó¤È¤Ë¤¹¤´¤¤¡¢¤Û¤ó¤È¤Ë¤Û¤ó¤È¤Ë¤¹¤´¤¤¡¢¤³¤ó¤Ê¤Î¤¬¤¿¤é¤Õ¤¯¤¢¤ë¤À¤±¤Ç²ÈÊõ¡£¡£!!¡×¡Ö¼ã¤¤»ÒÃæ¿´¤ËÊÔ¤ßÊª¥Ö¡¼¥àÍè¤Æ¤Æ¤¤¤í¤ó¤ÊºîÉÊ¸«¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤³¤ì¤òÄ¶¤¨¤ë¤â¤Î¤Ïº£¤Þ¤Ç¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í!¡×¡Ö´°À®ÅÙ¹â¤¤¡×¡ÖÀ¨¤¤ÏÓÁ°¤Ç¤¹¡×¡Ö¥»¥ó¥¹¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¹¤®¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£