敏腕代理人として知られるスコット・ボラス氏（62）が17日（日本時間18日）、ナ・リーグ優勝決定シリーズ（NLCS）が行われるドジャースタジアムで報道陣の取材に対応。今オフ、ポスティングシステムを利用してメジャー挑戦を目指す意向の巨人・岡本和真内野手（29）について語った。

巨人不動の4番は18年からレギュラーに定着し、在籍11年間で248本塁打、717打点。今季は左肘じん帯損傷による長期離脱を乗り越えて69試合で打率・327、15本塁打、49打点と存在感を発揮した。今後、球団とメジャー挑戦に向けて話し合いを持つ予定となっている。

岡本の代理人を務めるボラス氏は、西武・今井とともに「ポスティングを待たなければならない。2人とも非常に価値のある選手で、彼らが加わればメジャーのどのチームも大きく戦力が上がる。彼らがポスティングされることを願っている」と球団の承認が下りることを願った。

そして、岡本がポスティングされた場合の市場での評価には「岡本は守備ができて、ボールに当てる技術があり、そしてパワーもある。NPBでスイング・アンド・ミス（空振り）の多いタイプはメジャーでは苦戦する。岡本はコンタクト能力、パワー、守備力の三拍子がそろっている。だから非常に高い確率で成功する選手だと思う」と活躍すると太鼓判。長期契約を望むかに関しても「もちろん、岡本本人が望むことを私が実現するつもりだ」と交渉に向けて腕ぶした。