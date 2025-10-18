¡ÚÅìµþ9R¡¦¥¢¥¤¥Ó¡¼S¡Û1ÈÖ¿Íµ¤¥¢¥ó¥É¥¥¡¼¥ê¥ë¤¬²÷¾¡¡¡ÀîÅÄ¡ÖÇ½ÎÏ¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Àº¿ÀÌÌ¤¬È¼¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¡×
¡¡Åìµþ9R¡¦¥¢¥¤¥Ó¡¼S¡Ê¼Ç1800¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¹¥¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤é2ÈÖ¼ê¤Ç¥ì¡¼¥¹¤ò¿Ê¤á¤¿1ÈÖ¿Íµ¤¥¢¥ó¥É¥¥¡¼¥ê¥ë¡Ê²´¡áÃæÆâÅÄ¡¢Éã¥µ¡¼¥È¥¥¥ë¥Ê¡¼¥ê¥¢¡Ë¤¬¡¢Ä¾Àþ¤Ç±Ô¤¯È´¤±½Ð¤·¤Æ²÷¾¡¡£½é¾¡Íø¤«¤é¤ÎÏ¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¾¡¤Á¥¿¥¤¥à¤Ï1Ê¬46ÉÃ8¡£
¡¡°È¾å¤ÎÀîÅÄ¤Ï¡Ö¸Ù¤¬¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¤º¤Ã¤È¤«¤Ê¤ê¤ÎÍÄ¤µ¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÊ¬Á°È¾¤Ï¼ý¤Þ¤ê¤Î°¤¤Áö¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥ì¡¼¥¹¤ò²ó¸Ü¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤½¤ì¤Ç¤âÇ½ÎÏ¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤º¤ÄÀº¿ÀÌÌ¤¬È¼¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èº£¸å¤ÎÀ®Ä¹ÎÏ¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
