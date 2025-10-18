７人組ガールズグループ「ＸＧ」が１８日、幕張メッセで行われた日本最大級のファッションイベント「Ｒａｋｕｔｅｎ ＧｉｒｌｓＡｗａｒｄ２０２５ ＡＵＴＵＭＮ／ＷＩＮＴＥＲ」でライブパフォーマンスを行った。

ガルアワ初出演。先月配信リリースした新曲「ＧＡＬＡ」など３曲を力強いパフォーマンスで魅せた。

ＪＵＲＩＮは「皆さん楽しんでますか？」と呼びかけ、「私たち実は昨日、２回目となるワールドツアーが決定しました」と報告。ＨＩＮＡＴＡは「これからどんなファッションショーが始まるか楽しみですね」と声を弾ませた。７人は個性豊かな衣装で登場したが「ファッションショーに合わせたＮＥＷお衣装なんです」とＪＵＲＩＡ。一周回ってデザインを見せた。

◆ＸＧ（エックスジー）２０２２年３月、「Ｔｉｐｐｙ Ｔｏｅｓ」でデビュー。メンバーは全員日本人。グループ名は「Ｘｔｒａｏｒｄｉｎａｒｙ Ｇｉｒｌｓ」が由来。「常識にとらわれない規格外なスタイルの音楽やパフォーマンスを通じて、世界中のさまざまな境遇の人たちをエンパワーしていく」を目的として活動している。