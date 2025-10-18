◆米大リーグ ナ・リーグ優勝決定シリーズ第４戦 ドジャース５―１ブルワーズ（１７日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャースが１７日（日本時間１８日）、球団史上初めてナ・リーグ優勝決定シリーズ（ＮＬＣＳ）を無敗で突破し、４連勝で２年連続ワールドシリーズ進出を決めた。レギュラーシーズンでは今季両リーグ最多９７勝を挙げたブルワーズを圧倒した。

大谷翔平投手（３１）は「１番・投手兼ＤＨ」で二刀流出場。打っては３本塁打、投げては６回０／３を２安打無失点１０奪三振、右肘手術から復帰後最多の１００球で勝利投手となった。今シリーズはこの日まで打率１割８分２厘、０本塁打と低調だったが、この日の活躍でＮＬＣＳのＭＶＰに選ばれた。

「今夜の翔平のパフォーマンスをどう表現するか」と会見冒頭で質問されたロバーツ監督は「おそらくポストシーズン史上最高のパフォーマンスだったと思う。ポストシーズンの試合は数多くあった。そして、彼が“地球上で最高の選手”である理由がそこにある」と断言。「彼がマウンドでやったこと、打席でやったこと、それは多くの人々にとって多くの記憶を作った。だから我々にとって本拠地でシリーズを決める試合でそれをやり遂げ、ＮＬＣＳのＭＶＰを獲得することは、とても特別なことだった。私はただ、その旅に一緒にいられることが嬉しい」と続け、称賛を惜しまなかった。