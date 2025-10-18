“シャック”の愛称で日本でも親しまれ、“ＮＢＡ史上最強センター”と称されるシャキール・オニールが１４日、吉本興業のコントを中心とした劇場「ＹＯＳＨＩＭＯＴＯ ＲＯＰＰＯＮＧＩ ＴＨＥＡＴＥＲ」を訪れた。

当日は、海外のゴット・タレントでのパフォーマンスで大きな話題を呼んだとにかく明るい安村に加えて、いぬ、ウエスＰ、ぼよんぼよんら、言葉の壁を超えて笑いを届けるノンバーバル芸人たちが集結。さらにジェラードン、エルフ、「吉本マッチョ部＋野田クリスタル」も駆けつけ、規格外のスーパースター“シャック”を、日本流の笑いで熱烈に歓迎した。

シャキール・オニールは、身長２メートル１６センチという圧倒的な体格を生かし、ＮＢＡチャンピオンに４度輝いた伝説のバスケットボール選手。ゴール下での圧倒的な存在感から“最も支配的なプレイヤー”と恐れられ、２０００年のシーズンＭＶＰ、１５回のオールスター選出、２度の得点王、８度のオールＮＢＡファーストチーム選出など、輝かしいキャリアを築いた。

劇場が用意した“特別専用シート”にシャックが着席すると、チャド・マレーンによる日英バイリンガルの司会で「よしもとスペシャル・コメディショー」が開演。シャックは「〇（良い）」と「×（良くない）」の札を手に、とにかく明るい安村、いぬ、ウエスＰ、ぼよんぼよんらのネタを観賞。

４連続で「〇」を出したシャックは、優勝者にぼよんぼよんをチョイスし、「全員がアメリカでも通用する。とても才能がある」と絶賛。さらにシャックは、「自分でもやってみたい芸」を聞かれるととさっそく安村を選択。安村は「センキュー！」と大喜びで握手を交わし、バスケ界のレジェンドも日本の笑いに大満

足の一日となった。

同劇場では１０月２０日から世界中の人々が楽しめる主に簡単な英語で進行する表現や、極力言葉を使わないコメディーショー「Ｙｏｓｈｉｍｏｔｏ Ｃｏｍｅｄｙ Ｎｉｇｈｔ ＯＷＡＲＡＩ」をロビーステージにてリスタートする。