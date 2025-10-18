※このお話は作者スズさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。

■これまでのあらすじ

赴任初日から自慢話と暴言で校内をざわつかせた非常勤講師・岡田。生徒たちが授業をボイコットするも、彼女は男性教師を味方につけ、逆に生徒が非難される事態に。妊娠が判明した後も休業を申し出ながら辞める気はなく、義母の祝福で結婚話は一気に進展。気分を良くした岡田は復帰後、職員室や授業で幸せ報告をするが、生徒の反応は驚くほど薄い。さらにお昼休憩では義母の手料理を自慢するも、同じ味付けに内心うんざりするのだった――。



■昼食でテンション急降下！義母のありがた迷惑に限界

■実習生ばかり人気者で面白くない！■ちょっと厳しく言っただけでヒステリー扱い!?無理して食べた義母のおかずでテンションが下がった岡田。そんな中、実習生の川合が生徒から「お別れがさみしい」と親しまれている様子を目撃してしまいます。一方の自分は生徒から煙たがられ、ついには「もうヒステリーを起こさないでほしい」とつぶやかれる始末。少し厳しく指導しただけなのに――岡田のイライラは募るばかりなのでした。(スズ)