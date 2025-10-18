「私の方が恵まれているのに！」実習生との人気格差にイライラ！【私が一番 Vol.36】
※このお話は作者スズさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。
■これまでのあらすじ
赴任初日から自慢話と暴言で校内をざわつかせた非常勤講師・岡田。生徒たちが授業をボイコットするも、彼女は男性教師を味方につけ、逆に生徒が非難される事態に。妊娠が判明した後も休業を申し出ながら辞める気はなく、義母の祝福で結婚話は一気に進展。気分を良くした岡田は復帰後、職員室や授業で幸せ報告をするが、生徒の反応は驚くほど薄い。さらにお昼休憩では義母の手料理を自慢するも、同じ味付けに内心うんざりするのだった――。
赴任初日から自慢話と暴言で校内をざわつかせた非常勤講師・岡田。生徒たちが授業をボイコットするも、彼女は男性教師を味方につけ、逆に生徒が非難される事態に。妊娠が判明した後も休業を申し出ながら辞める気はなく、義母の祝福で結婚話は一気に進展。気分を良くした岡田は復帰後、職員室や授業で幸せ報告をするが、生徒の反応は驚くほど薄い。さらにお昼休憩では義母の手料理を自慢するも、同じ味付けに内心うんざりするのだった――。
■昼食でテンション急降下！義母のありがた迷惑に限界
■ちょっと厳しく言っただけでヒステリー扱い!?
無理して食べた義母のおかずでテンションが下がった岡田。
そんな中、実習生の川合が生徒から「お別れがさみしい」と親しまれている様子を目撃してしまいます。
一方の自分は生徒から煙たがられ、ついには「もうヒステリーを起こさないでほしい」とつぶやかれる始末。
少し厳しく指導しただけなのに――岡田のイライラは募るばかりなのでした。
(スズ)