横浜ＦＭ、怒とうのゴールラッシュで前半４―０で折り返し…浦和ゴール裏からは大ブーイング

◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３４節 横浜ＦＭ―浦和（１８日・日産スタジアム）

横浜ＦＭがホームで浦和と対戦し、前半を４―０で折り返した。

前節の敵地・柏戦は０―１で敗戦し、現在勝ち点３１（得失点差マイナス１２）でＪ１残留圏内の１７位にはいるが、降格圏内の１８位横浜ＦＣとは同勝ち点（得失点差マイナス１６）で並んでいる中で迎えた一戦。立ち上がりからロングボールを使って押し込むと、前半６分に浦和ＤＦ根本のトラップミスを見逃さなかったＭＦ植中が相手陣内でボールを奪うと、ゴール前まで持ち運び、真横のＦＷ谷村に冷静にパス。谷村ががら空きのゴールに先制点を流し込んだ。

その後もロングボールを主体に攻撃を見せ、浦和の攻撃はＤＦキニョーネス、角田の強固なセンターバックを中心にシャットアウト。すると前半３４分にＦＷクルークスの高精度の右ＣＫからＤＦキニョーネスが頭で完璧に合わせて追加点。今季から加入したキニョーネスは来日初ゴールとなった。

前半終了間際にはセットプレーの流れからＤＦキニョーネスがエリア内で倒されてＰＫを獲得。これをクルークスがゴール右へ決めて前半だけで今季最多タイの３ゴールを奪い、さらにアディショナルタイムにもＦＷ井上のクロスを植中が押し込んで４点目。前半だけで今季最多得点をマークし、４―０で折り返した。

先発４人を入れ替えて臨んだ浦和は、ミスからの先制点献上から劣勢が続き、いいところなく前半を終え、ゴール裏のサポーターから大ブーイングが起こった。