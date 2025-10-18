俳優の窪塚洋介が１８日、松田龍平とのダブル主演映画「次元を超える」（豊田利晃監督）の公開記念舞台あいさつを都内で行い、共演の千原ジュニア、板尾創路も登壇した。

宗教家・阿闍梨（千原ジュニア）の家で行方不明になった孤高の修行者・山中狼介（窪塚）と、狼介の彼女・野々花（芋生悠）から捜索を依頼された謎の暗殺者・新野風（松田）が対峙する壮大な人間ドラマ。

千原は「（豊田監督）と２１歳ぐらいの時に居酒屋で大喧嘩した日があった」と明かし、「僕が『僕は１００人お客さんがいたら１００人全員を笑かそうと思ってコントを作っているけど、お前は１００人いたら１００人が面白いと思うような映画を撮ってるつもりはあるのか』って言ったら（監督は）『１００人が見て１００人が面白いって思えるような映画が面白いわけないだろ。俺は１００人いたら１０人がしびれる映画を撮ってやる』って言ってた。それはエンターテイナーとしてどうなんだと当時ケンカしたけど、俺はこの映画を１００人見たら１０人しびれてるうちの１人に入ってると思って、非常に感慨深いものを感じました」と今作について語った。

板尾はキャストについて「（みんな）やばい」と評し、「ジュニアと窪塚さんなんか一回死にかけてますから」と過去に触れた。

また、「ジュニアなんか宗教家の役だけど、兄貴のほうがえげつないからね。あれの弟だから、ぴったりやんと思いながら見ていた」と続け、「僕が（キャストの中で）一番普通かな」と言い、笑いをとった。