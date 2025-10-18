◇ナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦 ドジャース5―1ブルワーズ（2025年10月17日 ロサンゼルス）

ドジャースは17日（日本時間18日）、ブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦に勝利を収め、対戦成績を4勝0敗とし、2年連続のワールドシリーズ（WS）進出を決めた。エンリケ・ヘルナンデス内野手（34）は3本塁打＆勝利投手でシリーズのMVPを獲得した大谷翔平投手（31）の活躍に目を丸くした。

大谷は初回に投手として史上初の先頭打者本塁打を放つと、4回には場外弾、7回にも中越えソロを放ち、投げても7回途中無失点、10奪三振で勝利投手となった。

試合後、キケことE・ヘルナンデスは「あれだけ強烈にあれだけ遠くに打たれると、言葉を失うって感じだね。1本目はめちゃくちゃ強い打球だったけど、少し低めの弾道だった。2本目は同じくらいの強さで、ほんの数度高い角度で飛んでいった。みんな打球がどこに落ちたのか見ようとしてたけど、あまりに遠くて目で追えなかった。あれは本当に楽しかったよ」と場外弾は特に規格外の一発だったと振り返った。

続けて「で、3本目。“大谷は引っ張り方向にしかホームランを打たない”なんて言わせないように、逆方向にもとんでもない打球を飛ばした。あれは特別だったね。彼みたいになれるなんて、最高なんだろうな（笑い）」と羨望の眼差しを向け、大谷の活躍に改めて驚いていた。