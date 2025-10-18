７月の参院選で、大阪府内の老人ホーム２施設の入所者計３５人になりすまして不在者投票を行ったとして運営会社の男らが公職選挙法違反（投票偽造）容疑で書類送検された事件で、老人ホームから不在者投票を適切に実施したとする虚偽の報告書が選挙管理委員会に提出されていたことが捜査関係者への取材でわかった。

府警は、男らが不正の発覚を免れようとしたとみている。

男は７月中旬、両施設の職員の女ら２人とそれぞれ共謀し、入所者の男女計３５人の投票用紙に特定の候補者の名前を無断で書き、投票した疑いがある。複数の業界関係者によると、老人ホームは、運営会社「ビスカス」（大阪市中央区）が運営する「ハイビス八尾」（大阪府八尾市）と「ハイビス泉大津」（同泉大津市）で、入所者の一人は「投票所に行ったら『すでに投票が済んでいる』と言われた」と話したという。

捜査関係者によると、両施設から八尾、泉大津両市の選管に提出された「不在者投票事務処理簿」には、投票者や、公選法で配置が義務づけられている「立会人」の氏名、投票場所、投票日などが記されていた。だが、捜査の結果、立会人を配置して投票が行われた形跡はなく、府警は記載内容が虚偽だったとみている。