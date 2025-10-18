「歩きやすいのに美脚」「これ履いておけばキマる」“秋の即戦力”になるショートブーツ
足元から秋らしさを取り入れるなら、まずチェックしたいのがショートブーツ。重たく見えず、スニーカー感覚で履ける手軽さが人気だ。サイドゴアやスクエアトゥ、厚底などデザインの幅も広く、パンツ・スカートどちらにも好相性。デイリーにもお出かけにも使える“万能ブーツ”を紹介する。
【写真】“厚底×サイドゴア”でスタイルアップも快適さも両立する万能ブーツ
■[todaysunny] ブーツ レディース サイドゴアブーツ 厚底ブーツ
厚底ながら軽量で、スニーカーのような履き心地を叶えるサイドゴアブーツ。弾力のあるソールが歩行時の衝撃を吸収し、長時間のお出かけでも疲れにくい。程よいボリューム感がありつつも、足首をすっきり見せてくれるバランスの良さも魅力。シンプルなデザインで、デニムにもワンピースにも合わせやすい万能モデル。
・厚底なのに軽い履き心地
・脚長効果が狙える絶妙なボリューム感
・どんなコーデにもなじむミニマルデザイン
■[LEON] サイドゴアブーツ メンズ 本革 カジュアルシューズ スニーカー
上質な本革を使用したサイドゴアブーツ。スニーカーのような軽快さと、ブーツならではの高級感を兼ね備える一足。クッション性のあるインソールで履き心地がよく、普段使いはもちろん通勤スタイルにもマッチ。ラフさと品の良さを両立したデザインで、大人の足元を格上げしてくれる。
・本革ならではの高級感と耐久性
・スニーカーライクな軽やかさ
・オンオフ兼用できる万能デザイン
■UGG(アグ) ブーツ ムートン 厚底 ショート クラシックウルトラミニプラット
UGGの定番「クラシック」シリーズに厚底仕様をプラスした人気モデル。ムートンの柔らかさと厚底の安定感で、快適さとトレンド感を両立。履くだけでシーズンムードが高まり、デニムやスウェットスタイルにも好相性。秋冬の足元をあたたかく、おしゃれに演出してくれる。
・UGGならではの上質ムートンで保温性抜群
・厚底でスタイルアップ＆安定感あり
・秋冬コーデの季節感を引き立てる
■[オリエンタルトラフィック] ムートンブーツ ムートン ショートブーツ
ふんわりとしたムートン素材で、素足でも快適に過ごせるショートブーツ。履き口の広いデザインで脱ぎ履きもラク。軽くて歩きやすいのに、見た目はしっかり高見えする仕上がり。カジュアルにもフェミニンにも合わせやすく、冷えやすい足元をしっかりカバーしてくれる。
・暖かく柔らかな履き心地
・軽量設計で歩きやすい
・ナチュラルにもガーリーにも使えるデザイン
■[Vivian] 5.5cm ヒール スクエアトゥ ストレッチ ショートブーツ
トレンドのスクエアトゥを取り入れたストレッチブーツ。足首にぴたっとフィットする美シルエットで、脚全体を細見えさせてくれる。5.5cmヒールながら安定感があり、長時間の外出でも疲れにくい。モードにもフェミニンにも合わせやすく、オンオフ問わず使える万能ヒールブーツ。
・旬のスクエアトゥで今っぽい足元に
・ストレッチ素材で履き心地抜群
・細見え効果のある美シルエット
■[ルームナイン] 美シルエット ピンヒール ストレッチ
細身のピンヒールとストレッチ素材で、足を美しく見せるエレガントなショートブーツ。足首からふくらはぎのラインをなめらかに整え、スタイルアップ効果も抜群。スカートやワンピーススタイルに合わせれば、上品で洗練された印象に。
・ピンヒールで華奢な足元を演出
・ストレッチ素材で快適フィット
・美脚効果の高いスマートなデザイン
■[ドクターマーチン] レースアップブーツ
定番のレースアップブーツといえばドクターマーチン。無骨ながらもどこか上品なフォルムで、コーデの引き締め役として活躍。厚底ソールで安定感があり、長時間歩いても疲れにくい。耐久性に優れたレザーを使用しており、履くほどに自分の足になじむ。
・長く愛用できる耐久性の高いレザー
・程よいボリューム感でコーデを格上げ
・定番の一足としてシーズン問わず活躍
■[セスト] ウッドヒール スクエアトゥ ショートブーツ
ウッド調ヒールとスクエアトゥの組み合わせが印象的なショートブーツ。シンプルながらも洗練されたデザインで、コーデに抜け感をプラスしてくれる。高めのヒールながら安定感があり、歩きやすさも兼ね備えている。
・ウッドヒールが大人っぽく上品
・スクエアトゥでモード感を演出
・安定感のあるヒールで歩きやすい
■[ルームナイン] 太ヒール ニットデザイン スエード ショートブーツ
ニット素材を組み合わせた異素材デザインが特徴。太ヒールで安定感があり、通勤にもお出かけにも活躍する。スエード調の柔らかな質感が秋冬コーデにぴったり。
・ニット×スエードの異素材ミックス
・太ヒールで歩きやすく安定感◎
・上品であたたかみのある質感
秋の足元は、“軽やかでこなれたショートブーツ”が主役。スニーカー感覚で履けるものから、ヒールやムートンなど季節感を楽しめるデザインまで、1足あればコーデの幅がぐっと広がる。デイリーにもお出かけにも頼れる“秋の即戦力ブーツ”で、季節を先取りしよう。
