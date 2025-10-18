市川知宏、甥っ子＆姪っ子とちいかわパークへ “ゴブリンの牢獄”で記念ショット公開「市川くんとちいかわが同じ画角に入るのめっちゃ夢でした」
元乃木坂46・永島聖羅（31）の夫で俳優の市川知宏（34）が18日までに、自身のインスタグラムを更新。東京・池袋に今年7月にオープンした、人気キャラクター作品「ちいかわ」の初となる大型体験型施設『ちいかわパーク』を訪れたことを報告し、場内での記念撮影を公開した。
【写真】「市川くんとちいかわが同じ画角に」ちいかわ達と“ゴブリンの牢獄”に収まる市川知宏
市川は「先日、甥っ子姪っ子と『ちいかわパーク』へ！初めて知るキャラクターも居て、学び＋癒しの時間でした。笑」とのコメントとともに、場内の「ゴブリンたちの牢獄」に収まる様子と、「ハチワレ」の前での記念撮影の写真をアップした。
この投稿にファンからは「わーー!!ちいかわって文字を見るたびにいちかわくんのこと思い出すので、市川くんとちいかわが同じ画角に入るのめっちゃ夢でした やばいお宝投稿です 嬉しい!!」「甥っ子ちゃん、姪っ子ちゃん、大きくなられてますよね 知宏おじさま大活躍ね」「檻越しのともくんかわいい」などの声が寄せられている。
