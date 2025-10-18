XG『ガルアワ』初出演で圧巻パフォーマンス “唯一無二のステージ”で観客を圧倒
HIPHOP／R＆Bガールズグループ・XGが18日、千葉・幕張メッセで開催されたファッションイベント『Rakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER』に出演した。
【写真】圧巻のパフォーマンス！唯一無二のステージを披露するXG
同イベント初出演となるXGのステージは「GALA」でスタート。モデルのような振り付けが特徴的な「ヴォーギング」の要素を取り入れた同楽曲は、イベントの華やかな世界観にぴったりの構成で、個性と技巧が光るパフォーマンスを披露。観客の視線を一気に惹きつけた。
「初めて見た方も一緒にダンシングピーポーしていただけるとうれしいです！」と呼びかけたXGは、続いて「SOMETHING AIN'T RIGHT」を披露。パーティーチューンで会場のボルテージをさらに高めた。
ラストは「WOKE UP」。COCONAをはじめ、メンバーたちが代わる代わる繰り出す本格的なラップで圧倒し、歓声に包まれながらステージを締めくくった。
XGは、JURIN、CHISA、HINATA、HARVEY、JURIA、MAYA、COCONAの7人で構成。全員日本人だが、2022年3月のデビューから一貫して、ライブやメディアプロモーションなど海外を主戦場に活動してきた。25年4月に開催される、アメリカ最大級の音楽フェス『Coachella Valley Music and Arts Festival』に日本人アーティストとして唯一の出演を果たした。26年2月の日本公演を皮切りに、アジア、北米、UK&ヨーロッパ、オーストラリア、中南米などでの2度目のワールドツアー開催が予定されている。
『GirlsAward』は今年で15周年を迎え、今回で28回目の開催となる。今回のイベントテーマは「Dress Up My Style -Play the game of You-」。板野友美、井桁弘恵、ゆうちゃみらが出演し、乃木坂46、ME:Iらがライブパフォーマンスを実施。MCは山里亮太（南海キャンディーズ）、森香澄が務める。
【セットリスト】
M0 overture
M1 GALA
M2 SOMETHING AIN'T RIGHT
M3 WOKE UP
