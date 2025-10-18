「ＣＳパ・ファイナルＳ・第４戦、ソフトバンク−日本ハム」（１８日、みずほペイペイドーム）

ソフトバンクが幸先よく先制した。だが三回に先発の大関が突如、乱調。三回途中でマウンドを降りた。

初回、先頭の柳田が中前打で出塁。その後２死一塁から２試合ぶりに４番スタメンに入った中村が、日本ハム先発・北山の１５２キロ直球を右翼線に痛烈なゴロではじき返した。打球がフェンスに到達し、その間に一塁走者が生還。中村は三塁まで到達した。

適時三塁打に中村は「打ったのは真っ直ぐ。とにかく自分が打てるボールに対してしっかりとアプローチすることを考えました。その結果が先制のタイムリーに繋がってくれたと思います。とにかく勝ちに繋げられるように頑張っていきます」と話した。

ソフトバンクは勝つか引き分けで２年連続日本シリーズ進出が決まる。だが三回に大関が山県に同点の適時三塁打、レイエスに２ランを被弾。なおも連打を浴び、１死一、三塁とピンチを広げられたところで小久保監督がベンチを出て交代を告げた。

松本晴が万波に犠飛を許し一挙４失点。本拠地は重苦しいムードに包まれた。