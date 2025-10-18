TUY

■台風24号(フンシェン)

2025年10月18日12時45分発表　気象庁

18日12時の実況
種別    台風
大きさ    -
強さ    -
存在地域    フィリピンの東
中心位置    北緯12度35分 (12.6度)
東経125度05分 (125.1度)
進行方向、速さ    西 25 km/h (14 kt)
中心気圧    996 hPa
中心付近の最大風速    20 m/s (40 kt)
最大瞬間風速    30 m/s (60 kt)
15m/s以上の強風域    南東側 330 km (180 NM)
北西側 220 km (120 NM)

19日0時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    フィリピンの東
予報円の中心    北緯14度35分 (14.6度)
東経123度50分 (123.8度)
進行方向、速さ    北西 20 km/h (12 kt)
中心気圧    996 hPa
中心付近の最大風速    20 m/s (40 kt)
最大瞬間風速    30 m/s (60 kt)
予報円の半径    65 km (35 NM)

19日12時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    フィリピン
予報円の中心    北緯16度00分 (16.0度)
東経121度35分 (121.6度)
進行方向、速さ    西北西 25 km/h (13 kt)
中心気圧    994 hPa
中心付近の最大風速    23 m/s (45 kt)
最大瞬間風速    35 m/s (65 kt)
予報円の半径    95 km (50 NM)

20日9時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    南シナ海
予報円の中心    北緯18度05分 (18.1度)
東経117度55分 (117.9度)
進行方向、速さ    西北西 20 km/h (12 kt)
中心気圧    992 hPa
中心付近の最大風速    25 m/s (50 kt)
最大瞬間風速    35 m/s (70 kt)
予報円の半径    155 km (85 NM)

21日9時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    南シナ海
予報円の中心    北緯18度35分 (18.6度)
東経115度10分 (115.2度)
進行方向、速さ    西 15 km/h (7 kt)
中心気圧    990 hPa
中心付近の最大風速    30 m/s (55 kt)
最大瞬間風速    40 m/s (80 kt)
予報円の半径    220 km (120 NM)
暴風警戒域    全域 280 km (150 NM)

22日9時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    南シナ海
予報円の中心    北緯17度40分 (17.7度)
東経113度35分 (113.6度)
進行方向、速さ    西南西 ゆっくり
中心気圧    990 hPa
中心付近の最大風速    30 m/s (55 kt)
最大瞬間風速    40 m/s (80 kt)
予報円の半径    280 km (150 NM)
暴風警戒域    全域 330 km (180 NM)

23日9時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    南シナ海
予報円の中心    北緯16度00分 (16.0度)
東経111度25分 (111.4度)
進行方向、速さ    南西 15 km/h (7 kt)
中心気圧    990 hPa
中心付近の最大風速    30 m/s (55 kt)
最大瞬間風速    40 m/s (80 kt)
予報円の半径    330 km (180 NM)
暴風警戒域    全域 390 km (210 NM)
 

