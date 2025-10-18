柏がG大阪と敵地で対戦。前半だけで３点を奪った。写真：金子拓弥（サッカーダイジェスト写真部）

写真拡大

　６日前のルヴァンカップ準決勝第２戦・川崎戦では、１−３で敗れた第１戦のビハインドをひっくり返し、２戦合計スコア５−４で決勝に進出。カップ戦のタイトルに王手をかけている柏は10月18日、J１第34節でG大阪と敵地で対戦している。

　開始７分に小泉佳穂が先制点を奪うと、15分に中川敦瑛が続き、19分にジエゴもネットを揺らす。
 
　前半だけで３点をリード。抜群の得点力を見せる柏に、ネット上では「レイソル強いな」「強すぎだろ」「やばいよーやばいねー すごいぞレイソル」「優勝争いしている強いチームの動きだ」「えぐすぎるって アウェイだよね？」といった声があがっている。

　後半もさらに得点を重ねるか。G大阪の反撃にも注目だ。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【画像】日向坂や乃木坂の人気メンバー、ゆうちゃみ、加護亜依ら豪華タレント陣が来場、Jリーグのスタジアムに華を添えるゲストを特集

 