2025Ç¯10·î15Æü¡¢Ãæ¹ñ¤Î¥Ý¡¼¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¡¦ÁÜ¸Ñ¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Î¥¢¥Ë¥á±Ç²è¤ÎÃæ¹ñ¸ì¥¿¥¤¥È¥ë¤ËÈãÈ½¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤ëµ»ö¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¡£
µ»ö¤Ï¤Þ¤º¡¢¡ÖºÇ¶á¡¢¥¢¥Ë¥á¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£¡Ø¥·¥ó¡¦¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó·à¾ìÈÇ¡§||¡Ù¤¬¡¢¤Ä¤¤¤ËÃæ¹ñ¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¸ø³«Æü¤³¤½Ì¤Äê¤À¤¬¡¢¤¢¤ëÅÀ¤¬¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤ÏÆ±ºî¤ÎÃæ¹ñ¸ì¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¡ØÅ·ÂëÀï»Î¡§ºÇ¸å¤Î¾×·â¡Ù¤ÈÌõ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¡£¤³¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Ø¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¥À¥µ¤¤¡Ù¡Ø¤Ê¤¼¸¶Âê¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¤Î¤«¡Ù¤ÈÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬ÉÔËþ¤òÏ³¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¡ØÅ·ÂëÀï»Î¡Ù¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤òÊ¹¤¤¤Æ²û¤«¤·¤¯»×¤¦¿Í¤âÂ¿¤¤¤À¤í¤¦¡£1980Ç¯Âå¤«¤é90Ç¯Âå¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢Æ±ºî¤¬Ãæ¹ñ¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤¿Åö½é¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¡ØÅ·ÂëÀï»Î¡Ù¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¸¶ºî¤ÎÆüËÜ¸ì¥¿¥¤¥È¥ë¡Ø¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¡Ù¤Ï¥®¥ê¥·¥ã¸ì¤Î¡ØÊ¡²»¡Ù¤ËÍ³Íè¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢À»½ñ¤Î¡ØEve¡Ê¥¤¥Ö¡Ë¡Ù¤ò°Å¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤áÄ¾Ìõ¤Ï¡ØÊ¡²»Àï»Î¡Ù¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢Åö½é¤ÎÃæ¹ñ¤Ç¤Ï½¡¶µÅªÍ×ÁÇ¤ò´Þ¤àÊ¸²½ºîÉÊ¤ÎÎ®ÄÌ¤ËÀ©¸Â¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¡ØÊ¡²»¡Ù¤òÈò¤±¤Æ¡ØÅ·Âë¡Ù¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤¿·Ð°Þ¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡Ö¡ØÊ¡²»Àï»Î¡Ù¤¬Î®ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ëº£¡¢¡ØÅ·ÂëÀï»Î¡Ù¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤òÊ¹¤¯¤È¾¯¤·µ¤ÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤¬¡¢Åö»þ¤òÃÎ¤ëÀ¤Âå¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï²û¤«¤·¤µ¤ò¸Æ¤Óµ¯¤³¤¹¶Á¤¤¬¤¢¤ë¡£¶²¤é¤¯¤³¤ì¤¬º£¤â¤Ê¤ª¸ø¼°¤¬¡ØÅ·ÂëÀï»Î¡Ù¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤ò»È¤¤Â³¤±¤ëÍýÍ³¤À¤í¤¦¡£·ë¶É¤Î¤È¤³¤í¡¢Æ±ºî¤Î¼çÍ×¤Ê¥Õ¥¡¥óÁØ¤¬80Ç¯Âå¡¦90Ç¯ÂåÀ¸¤Þ¤ì¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¶½¹Ô¼ýÆþÌÌ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â°ìÄê¤Î¸ú²Ì¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡×¤ÈÏÀ¤¸¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢¡Ø¿·À¤µª¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¡Ù¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤â¤¦°ìËÜ¤ÎÆüËÜ¥¢¥Ë¥á±Ç²è¤Ë¤âÆ±ÍÍ¤ÎÏÃÂê¤¬Éâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤¬¡¢±Ç²è¡Ø¾®ÎÓ¤µ¤ó¤Á¤Î¥á¥¤¥É¥é¥´¥ó ¤µ¤ß¤·¤¬¤ê¤ä¤ÎÎµ¡Ù¤À¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤â¡Ø¾®ÎÓ²ÈÅªÎµ½÷ËÍ¡Ù¤«¤é¡Ø¾®ÎÓ²ÈÅªÎµ丫Æ¬¡Ù¤Ë¥¿¥¤¥È¥ë¤¬ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¡×¤È¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¡Ø½÷ËÍ¡Ê¥á¥¤¥É¡Ë¡Ù¤¬¡Ø丫Æ¬¡ÊÌ¼¡¦²¼½÷¡Ë¡Ù¤ËÊÑ¤¨¤é¤ì¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ø½÷ËÍ¡Ù¤È¤¤¤¦¸ì¤Ë½÷À¤òÊª°·¤¤¤¹¤ë°õ¾Ý¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¤À¤È¿äÂ¬¤¹¤ëÀ¼¤â¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¡Ø丫Æ¬¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¸Å¤¯¤µ¤¤¤È¤ÎÈãÈ½¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ø½÷ËÍ¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¼«ÂÎ¤¬¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢É®¼Ô¸Ä¿Í¤Ï¡¢ÆÃ¤Ë¥¿¥¤¥È¥ë¤òÊÑ¹¹¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤ë¡£¤â¤·¸·Ì©¤Ë¤½¤¦¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢¤Û¤«¤ÎÆüËÜ¥¢¥Ë¥á¤â¤¹¤Ù¤Æ²þÌ¾¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¡Ø²ñÄ¹¤Ï¥á¥¤¥ÉÍÍ¡ª¡Ù¤â¡Ø²ñÄ¹¤Ï丫Æ¬ÍÍ¡ª¡Ù¤ËÊÑ¹¹¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È·ë¤ó¤À¡£¡ÊËÝÌõ¡¦ÊÔ½¸/´äÅÄ¡Ë