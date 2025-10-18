―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の水準から17日大引け現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。

▲No.3　ＦＩＸＥＲ <5129>
　25年8月期の連結最終損益は21.1億円の赤字(前の期非連結は1.5億円の黒字)に転落し、従来予想の16.5億円の赤字を下回って着地。

▲No.5　エレメンツ <5246>
　25年11月期第3四半期累計(24年12月-25年8月)の連結最終損益は6億2200万円の赤字(前年同期は3800万円の赤字)に赤字幅が拡大した。

■決算マイナス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　下落率 　発表日　決算期　経常変化率

<4370> モビルス 　　　東Ｇ 　 -41.49 　 10/10　本決算　　　　赤転
<373A> リップス 　　　東Ｇ 　 -35.36 　 10/15　本決算　　　-25.00
<5129> ＦＩＸＥＲ 　　東Ｇ 　 -30.97 　 10/10　本決算　　　　　－
<2936> ベースフード 　東Ｇ 　 -27.00 　 10/14　　上期　　　　赤縮
<5246> エレメンツ 　　東Ｇ 　 -23.19 　 10/14　　　3Q　　　　赤転

<325A> テンシャル 　　東Ｇ 　 -22.45 　 10/15　本決算　　　　　－
<6224> ＪＲＣ 　　　　東Ｇ 　 -21.78 　 10/15　　上期　　　 30.68
<4176> ココナラ 　　　東Ｇ 　 -20.73 　 10/14　本決算　　　 98.24
<4015> ペイクラウド 　東Ｇ 　 -18.12 　 10/15　本決算　　　　7.84
<3991> ウォンテッド 　東Ｇ 　 -16.89 　 10/10　本決算　　　-40.39

<9238> バリューＣ 　　東Ｇ 　 -16.74 　 10/15　　上期　　　219.61
<7351> グッドパッチ 　東Ｇ 　 -16.48 　 10/15　本決算　　　　3.10
<323A> フライヤー 　　東Ｇ 　 -15.84 　 10/15　　上期　　　　黒転
<7603> ジーイエット 　東Ｓ 　 -14.93 　 10/10　　上期　　　　赤拡
<4429> リックソフト 　東Ｇ 　 -14.65 　 10/14　　上期　　　-40.26

<3550> ＡＴＡＯ 　　　東Ｇ 　 -14.53 　 10/10　　上期　　　 25.58
<3192> 白鳩 　　　　　東Ｓ 　 -14.52 　 10/10　　上期　　　　赤拡
<6668> ＡＤプラズマ 　東Ｓ 　 -14.27 　 10/10　本決算　　　-28.84
<280A> ＴＭＨ 　　　　東Ｇ 　 -13.88 　 10/14　　　3Q　　　582.76
<5578> ＡＲアドバン 　東Ｇ 　 -13.71 　 10/14　本決算　　　 23.55

<7719> 東京衡機 　　　東Ｓ 　 -13.62 　 10/10　　上期　　　　赤縮
<3647> ジー・スリー 　東Ｓ 　 -13.42 　 10/14　本決算　　　　　－
<276A> ククレブ 　　　東Ｇ 　 -13.15 　 10/14　本決算　　　 74.58
<3083> スターシーズ 　東Ｓ 　 -12.55 　 10/14　　上期　　　　赤拡
<4412> サイエンスＡ 　東Ｇ 　 -12.45 　 10/15　本決算　　　 60.87

<3935> エディア 　　　東Ｓ 　 -12.22 　 10/15　　上期　　　137.19
<3267> フィルＣ 　　　東Ｓ 　 -12.22 　 10/10　　　3Q　　　 82.86
<137A> ココリブ 　　　東Ｇ 　 -11.96 　 10/10　　　1Q　　　 22.22
<244A> グロースｘＰ 　東Ｇ 　 -11.60 　 10/15　本決算　　　 -4.83
<156A> マテリアルＧ 　東Ｇ 　 -11.56 　 10/14　本決算　　　 37.72

<4760> ＡＬＰＨＡ 　　東Ｓ 　 -11.48 　 10/10　本決算　　　 11.61
<4198> テンダ 　　　　東Ｓ 　 -11.42 　 10/14　　　1Q　　　-93.81
<198A> ポスプラ 　　　東Ｇ 　 -11.40 　 10/15　　　1Q　　　　赤転
<6634> ネクスＧ 　　　東Ｓ 　 -11.19 　 10/14　　　3Q　　　　赤縮
<3440> 日創グループ 　東Ｓ 　 -11.04 　 10/15　本決算　　　-36.47

<4434> サーバワクス 　東Ｓ 　 -10.88 　 10/15　　上期　　　-79.03
<340A> ジグザグ 　　　東Ｇ 　 -10.66 　 10/14　　　1Q　　　　　－
<3823> ＷＨＤＣ 　　　東Ｓ 　 -10.14 　 10/15　本決算　　　　　－
<1997> 暁飯島工業 　　東Ｓ　　 -9.97 　 10/10　本決算　　　-11.21
<4490> ビザスク 　　　東Ｇ　　 -9.83 　 10/15　　上期　　　-11.44

<9978> 文教堂ＧＨＤ 　東Ｓ　　 -9.80 　 10/15　本決算　　　　黒転
<3280> エストラスト 　東Ｓ　　 -9.78 　 10/10　　上期　　　659.30
<9250> ＧＲＣＳ 　　　東Ｇ　　 -9.69 　 10/15　　　3Q　　　　赤拡
<4494> バリオ 　　　　東Ｓ　　 -9.61 　 10/10　　上期　　　 15.47
<3479> ＴＫＰ 　　　　東Ｇ　　 -9.42 　 10/15　　上期　　　　7.82

<6199> セラク 　　　　東Ｓ　　 -9.11 　 10/15　本決算　　　 10.81
<9331> キャスター 　　東Ｇ　　 -9.09 　 10/10　本決算　　　　黒転
<3541> 農業総研 　　　東Ｇ　　 -8.94 　 10/14　本決算　　　 62.50
<7370> Ｅｎｊｉｎ 　　東Ｇ　　 -8.81 　 10/14　　　1Q　　　-68.35
<6182> メタリアル 　　東Ｇ　　 -8.78 　 10/15　　上期　　　　赤転

※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした17日大引け株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース