決算マイナス・インパクト銘柄 【東証スタンダード・グロース】 … エレメンツ、テンシャル、ＷＨＤＣ (10月10日～16日発表分)
―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の水準から17日大引け現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。
▲No.3 ＦＩＸＥＲ <5129>
25年8月期の連結最終損益は21.1億円の赤字(前の期非連結は1.5億円の黒字)に転落し、従来予想の16.5億円の赤字を下回って着地。
▲No.5 エレメンツ <5246>
25年11月期第3四半期累計(24年12月-25年8月)の連結最終損益は6億2200万円の赤字(前年同期は3800万円の赤字)に赤字幅が拡大した。
■決算マイナス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率
<4370> モビルス 東Ｇ -41.49 10/10 本決算 赤転
<373A> リップス 東Ｇ -35.36 10/15 本決算 -25.00
<5129> ＦＩＸＥＲ 東Ｇ -30.97 10/10 本決算 －
<2936> ベースフード 東Ｇ -27.00 10/14 上期 赤縮
<5246> エレメンツ 東Ｇ -23.19 10/14 3Q 赤転
<325A> テンシャル 東Ｇ -22.45 10/15 本決算 －
<6224> ＪＲＣ 東Ｇ -21.78 10/15 上期 30.68
<4176> ココナラ 東Ｇ -20.73 10/14 本決算 98.24
<4015> ペイクラウド 東Ｇ -18.12 10/15 本決算 7.84
<3991> ウォンテッド 東Ｇ -16.89 10/10 本決算 -40.39
<9238> バリューＣ 東Ｇ -16.74 10/15 上期 219.61
<7351> グッドパッチ 東Ｇ -16.48 10/15 本決算 3.10
<323A> フライヤー 東Ｇ -15.84 10/15 上期 黒転
<7603> ジーイエット 東Ｓ -14.93 10/10 上期 赤拡
<4429> リックソフト 東Ｇ -14.65 10/14 上期 -40.26
<3550> ＡＴＡＯ 東Ｇ -14.53 10/10 上期 25.58
<3192> 白鳩 東Ｓ -14.52 10/10 上期 赤拡
<6668> ＡＤプラズマ 東Ｓ -14.27 10/10 本決算 -28.84
<280A> ＴＭＨ 東Ｇ -13.88 10/14 3Q 582.76
<5578> ＡＲアドバン 東Ｇ -13.71 10/14 本決算 23.55
<7719> 東京衡機 東Ｓ -13.62 10/10 上期 赤縮
<3647> ジー・スリー 東Ｓ -13.42 10/14 本決算 －
<276A> ククレブ 東Ｇ -13.15 10/14 本決算 74.58
<3083> スターシーズ 東Ｓ -12.55 10/14 上期 赤拡
<4412> サイエンスＡ 東Ｇ -12.45 10/15 本決算 60.87
<3935> エディア 東Ｓ -12.22 10/15 上期 137.19
<3267> フィルＣ 東Ｓ -12.22 10/10 3Q 82.86
<137A> ココリブ 東Ｇ -11.96 10/10 1Q 22.22
<244A> グロースｘＰ 東Ｇ -11.60 10/15 本決算 -4.83
<156A> マテリアルＧ 東Ｇ -11.56 10/14 本決算 37.72
<4760> ＡＬＰＨＡ 東Ｓ -11.48 10/10 本決算 11.61
<4198> テンダ 東Ｓ -11.42 10/14 1Q -93.81
<198A> ポスプラ 東Ｇ -11.40 10/15 1Q 赤転
<6634> ネクスＧ 東Ｓ -11.19 10/14 3Q 赤縮
<3440> 日創グループ 東Ｓ -11.04 10/15 本決算 -36.47
<4434> サーバワクス 東Ｓ -10.88 10/15 上期 -79.03
<340A> ジグザグ 東Ｇ -10.66 10/14 1Q －
<3823> ＷＨＤＣ 東Ｓ -10.14 10/15 本決算 －
<1997> 暁飯島工業 東Ｓ -9.97 10/10 本決算 -11.21
<4490> ビザスク 東Ｇ -9.83 10/15 上期 -11.44
<9978> 文教堂ＧＨＤ 東Ｓ -9.80 10/15 本決算 黒転
<3280> エストラスト 東Ｓ -9.78 10/10 上期 659.30
<9250> ＧＲＣＳ 東Ｇ -9.69 10/15 3Q 赤拡
<4494> バリオ 東Ｓ -9.61 10/10 上期 15.47
<3479> ＴＫＰ 東Ｇ -9.42 10/15 上期 7.82
<6199> セラク 東Ｓ -9.11 10/15 本決算 10.81
<9331> キャスター 東Ｇ -9.09 10/10 本決算 黒転
<3541> 農業総研 東Ｇ -8.94 10/14 本決算 62.50
<7370> Ｅｎｊｉｎ 東Ｇ -8.81 10/14 1Q -68.35
<6182> メタリアル 東Ｇ -8.78 10/15 上期 赤転
※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした17日大引け株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
株探ニュース