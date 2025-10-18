―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の水準から17日大引け現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。

★No.1　東京個別 <4745>
　26年2月期第2四半期累計(3-8月)の連結経常利益は前年同期比4.5倍の4.3億円に急拡大し、通期計画の16.4億円に対する進捗率は5年平均の13.0％を上回る26.3％に達した。

■決算プラス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　上昇率 　発表日　決算期　経常変化率

<4745> 東京個別 　　　東Ｓ 　 +32.34 　 10/14　　上期　　　353.68
<1418> インタライフ 　東Ｓ 　 +25.81 　 10/15　　上期　　　101.33
<4673> 川崎地質 　　　東Ｓ 　 +24.87 　 10/15　　　3Q　　　194.30
<5527> プロパテクノ 　東Ｇ 　 +23.36 　 10/14　　　3Q　　　503.79
<3558> ジェイドＧ 　　東Ｇ 　 +22.42 　 10/15　　上期　　　114.31

<3094> スーパーＶ 　　東Ｓ 　 +22.00 　 10/15　　上期　　　　黒転
<7608> ＳＫジャパン 　東Ｓ 　 +21.64 　 10/14　　上期　　　 71.19
<428A> サイプレス 　　東Ｓ 　 +17.18 　 10/15　本決算　　　 15.15
<135A> ヴレインＳ 　　東Ｇ 　 +16.75 　 10/14　　上期　　　-49.74
<369A> エータイ 　　　東Ｇ 　 +16.02 　 10/15　本決算　　　 21.42

<277A> グロービング 　東Ｇ 　 +14.38 　 10/15　　　1Q　　　 59.87
<8887> シーラＨＤ 　　東Ｓ 　 +13.98 　 10/15　　　1Q　　　　黒転
<6044> 三機サービス 　東Ｓ 　 +13.88 　 10/15　　　1Q　　　　黒転
<5817> ＪＭＡＣＳ 　　東Ｓ 　 +13.23 　 10/15　　上期　　　480.00
<367A> プリモＧＨＤ 　東Ｓ 　 +10.92 　 10/15　本決算　　　 17.13

<3021> ＰＣＮＥＴ 　　東Ｓ　　 +7.94 　 10/15　　　1Q　　　139.37
<2735> ワッツ 　　　　東Ｓ　　 +7.67 　 10/10　本決算　　　　4.97
<339A> プログレス 　　東Ｇ　　 +5.93 　 10/14　　上期　　　 26.27
<6489> 前沢工業 　　　東Ｓ　　 +5.76 　 10/15　　　1Q　　　　黒転
<3266> ファンクリＧ 　東Ｓ　　 +5.62 　 10/15　　　3Q　　　　黒転

<9982> タキヒヨー 　　東Ｓ　　 +5.51 　 10/10　　上期　　　107.83
<6505> 東洋電 　　　　東Ｓ　　 +4.99 　 10/15　　　1Q　　　280.71
<3810> サイステップ 　東Ｓ　　 +4.99 　 10/15　　　1Q　　　　赤縮
<7074> ２４７ＨＤ 　　東Ｇ　　 +4.74 　 10/15　　　3Q　　　　赤縮
<6173> アクアライン 　東Ｇ　　 +4.71 　 10/15　　上期　　　　赤縮

<9264> ポエック 　　　東Ｓ　　 +4.47 　 10/15　本決算　　　 16.63
<8783> ａｂｃ 　　　　東Ｓ　　 +4.33 　 10/15　本決算　　　　　－
<7997> くろ工 　　　　東Ｓ　　 +4.08 　 10/15　　　3Q　　　　赤転
<2449> プラップＪ 　　東Ｓ　　 +3.40 　 10/15　本決算　　　 10.93
<5025> マーキュリー 　東Ｇ　　 +3.38 　 10/15　　上期　　　 93.10

<2653> イオン九州 　　東Ｓ　　 +3.30 　 10/14　　上期　　　 74.84
<7807> 幸和製 　　　　東Ｓ　　 +3.25 　 10/15　　上期　　　-28.08
<7373> アイドマＨＤ 　東Ｇ　　 +3.15 　 10/10　本決算　　　 25.27
<4057> インタファク 　東Ｇ　　 +3.13 　 10/10　　　1Q　　　186.67
<8904> アバンティア 　東Ｓ　　 +2.73 　 10/14　本決算　　　 39.62

<4076> シイエヌエス 　東Ｇ　　 +2.54 　 10/10　　　1Q　　　127.50
<6552> ゲームウィズ 　東Ｓ　　 +2.54 　 10/15　　　1Q　　　　黒転
<8198> ＭＶ東海 　　　東Ｓ　　 +2.53 　 10/14　　上期　　　 -4.80
<4016> ミット 　　　　東Ｓ　　 +2.50 　 10/15　　　3Q　　　 18.87
<3826> ＳＩ 　　　　　東Ｓ　　 +2.33 　 10/15　　上期　　　155.10

<5580> プロディ 　　　東Ｇ　　 +2.01 　 10/15　本決算　　　 42.05
<5575> グロービー 　　東Ｇ　　 +1.62 　 10/15　　　1Q　　　　4.81
<3080> ジェーソン 　　東Ｓ　　 +1.27 　 10/14　　上期　　　-44.01
<8260> 井筒屋 　　　　東Ｓ　　 +1.20 　 10/10　　上期　　　-18.92
<5341> アサヒエイト 　東Ｓ　　 +1.15 　 10/10　　　3Q　　　　赤縮

<3168> ＭＥＲＦ 　　　東Ｓ　　 +1.10 　 10/10　本決算　　　　黒転
<5885> ジーデップ 　　東Ｓ　　 +1.05 　 10/14　　　1Q　　　 20.73
<1401> エムビーエス 　東Ｇ　　 +0.90 　 10/14　　　1Q　　　148.15
<2686> ジーフット 　　東Ｓ　　 +0.71 　 10/14　　上期　　　　赤拡
<4885> 室町ケミカル 　東Ｓ　　 +0.69 　 10/15　　　1Q　　　-25.77

※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした17日大引け株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース