決算プラス・インパクト銘柄 【東証スタンダード・グロース】 … エータイ、ａｂｃ、グロービング (10月10日～16日発表分)
―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の水準から17日大引け現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。
★No.1 東京個別 <4745>
26年2月期第2四半期累計(3-8月)の連結経常利益は前年同期比4.5倍の4.3億円に急拡大し、通期計画の16.4億円に対する進捗率は5年平均の13.0％を上回る26.3％に達した。
■決算プラス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率
<4745> 東京個別 東Ｓ +32.34 10/14 上期 353.68
<1418> インタライフ 東Ｓ +25.81 10/15 上期 101.33
<4673> 川崎地質 東Ｓ +24.87 10/15 3Q 194.30
<5527> プロパテクノ 東Ｇ +23.36 10/14 3Q 503.79
<3558> ジェイドＧ 東Ｇ +22.42 10/15 上期 114.31
<3094> スーパーＶ 東Ｓ +22.00 10/15 上期 黒転
<7608> ＳＫジャパン 東Ｓ +21.64 10/14 上期 71.19
<428A> サイプレス 東Ｓ +17.18 10/15 本決算 15.15
<135A> ヴレインＳ 東Ｇ +16.75 10/14 上期 -49.74
<369A> エータイ 東Ｇ +16.02 10/15 本決算 21.42
<277A> グロービング 東Ｇ +14.38 10/15 1Q 59.87
<8887> シーラＨＤ 東Ｓ +13.98 10/15 1Q 黒転
<6044> 三機サービス 東Ｓ +13.88 10/15 1Q 黒転
<5817> ＪＭＡＣＳ 東Ｓ +13.23 10/15 上期 480.00
<367A> プリモＧＨＤ 東Ｓ +10.92 10/15 本決算 17.13
<3021> ＰＣＮＥＴ 東Ｓ +7.94 10/15 1Q 139.37
<2735> ワッツ 東Ｓ +7.67 10/10 本決算 4.97
<339A> プログレス 東Ｇ +5.93 10/14 上期 26.27
<6489> 前沢工業 東Ｓ +5.76 10/15 1Q 黒転
<3266> ファンクリＧ 東Ｓ +5.62 10/15 3Q 黒転
<9982> タキヒヨー 東Ｓ +5.51 10/10 上期 107.83
<6505> 東洋電 東Ｓ +4.99 10/15 1Q 280.71
<3810> サイステップ 東Ｓ +4.99 10/15 1Q 赤縮
<7074> ２４７ＨＤ 東Ｇ +4.74 10/15 3Q 赤縮
<6173> アクアライン 東Ｇ +4.71 10/15 上期 赤縮
<9264> ポエック 東Ｓ +4.47 10/15 本決算 16.63
<8783> ａｂｃ 東Ｓ +4.33 10/15 本決算 －
<7997> くろ工 東Ｓ +4.08 10/15 3Q 赤転
<2449> プラップＪ 東Ｓ +3.40 10/15 本決算 10.93
<5025> マーキュリー 東Ｇ +3.38 10/15 上期 93.10
<2653> イオン九州 東Ｓ +3.30 10/14 上期 74.84
<7807> 幸和製 東Ｓ +3.25 10/15 上期 -28.08
<7373> アイドマＨＤ 東Ｇ +3.15 10/10 本決算 25.27
<4057> インタファク 東Ｇ +3.13 10/10 1Q 186.67
<8904> アバンティア 東Ｓ +2.73 10/14 本決算 39.62
<4076> シイエヌエス 東Ｇ +2.54 10/10 1Q 127.50
<6552> ゲームウィズ 東Ｓ +2.54 10/15 1Q 黒転
<8198> ＭＶ東海 東Ｓ +2.53 10/14 上期 -4.80
<4016> ミット 東Ｓ +2.50 10/15 3Q 18.87
<3826> ＳＩ 東Ｓ +2.33 10/15 上期 155.10
<5580> プロディ 東Ｇ +2.01 10/15 本決算 42.05
<5575> グロービー 東Ｇ +1.62 10/15 1Q 4.81
<3080> ジェーソン 東Ｓ +1.27 10/14 上期 -44.01
<8260> 井筒屋 東Ｓ +1.20 10/10 上期 -18.92
<5341> アサヒエイト 東Ｓ +1.15 10/10 3Q 赤縮
<3168> ＭＥＲＦ 東Ｓ +1.10 10/10 本決算 黒転
<5885> ジーデップ 東Ｓ +1.05 10/14 1Q 20.73
<1401> エムビーエス 東Ｇ +0.90 10/14 1Q 148.15
<2686> ジーフット 東Ｓ +0.71 10/14 上期 赤拡
<4885> 室町ケミカル 東Ｓ +0.69 10/15 1Q -25.77
※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした17日大引け株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
株探ニュース