◇ナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦 ドジャース5―1ブルワーズ（2025年10月17日 ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が17日（日本時間18日）、本拠でのブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ（NLCS）第4戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。打っては先頭打者弾、場外弾、ダメ押し弾と衝撃の3発でPS3、4、5号をマーク。投げても今季最長6回0/3を2安打無失点、10奪三振の圧巻投球でチームを4連勝に導き、2年連続となるリーグ優勝に貢献した。デーブ・ロバーツ監督（53）は試合後のシャンパンファイトで大谷の仕事を称えた。

試合後にはリーグ優勝決定シリーズのMVPが発表され、大谷が受賞した。シーズンMVPは21年、23年、24年と3度受賞しているが、ポストシーズンのMVP受賞は初めて。この日は初回の第1打席で投手として史上初めて先頭打者本塁打を放つと、4回の第2打席では場外弾、7回の第4打席ではダメ押し弾を放った。投げては6回0/3を2安打無失点10奪三振。1試合3本塁打、10奪三振はMLB史上初の偉業となった。

シャンパンファイト前にロバーツ監督は「今週のMVPは、ショウヘイだ！素晴らしい一週間だった。俺の指導者人生の中でも、これ以上のパフォーマンスはなかったと思うほどの活躍を見せてくれた」と称え「ショウヘイ、おめでとう。よくやった」と乾杯の音頭を取った。

その後「あと4勝して終わらせるぞ。ハングリー精神でいこう」と2年連続世界一への思いを呼びかけ。一瞬にして泡まみれとなった。