◇高校野球秋季近畿大会1回戦 智弁学園8―6近大付（2025年10月18日 さとやくスタジアム）

高校野球の秋季近畿大会は18日に1回戦が行われ、智弁学園（奈良）が近大付（大阪）を8―6で下して初戦を突破した。

2回表終了時点で5点劣勢から逆転勝利を挙げた。1―6の3回に一挙4得点で1点差に迫り、5―6の8回に3得点を挙げる逆転勝利を挙げた。

最速147キロを誇る来秋ドラフト候補左腕の杉本真滉（2年）は、6失点を許しながら178球完投勝利を挙げた。

3回までに6失点と苦戦するも4回以降は無失点と修正。「ここまで打たれたのは初めて。（小坂監督から）“冷静になれ”と言われて落ち着くことができた」と胸をなで下ろした。

村上頌樹や伊原陵人（ともに現阪神）を育てた小坂将商監督は「（2回の）5失点は物凄く勉強になったと思う。タイプは違うけど、伊原より全然上です」と信頼を寄せた。

◇杉本 真滉（すぎもと・まひろ）2008年（平20）7月8日生まれ、兵庫県明石市出身の17歳。小1から枝吉パワーズで野球を始めて投手や外野手を務める。中学では神戸中央シニアに所属。智弁学園では1年春からベンチ入りし、1年夏に背番号18で甲子園出場。50メートル走6秒9、遠投90メートル。1メートル75、80キロ。左投げ左打ち。