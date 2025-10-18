ÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¡¡¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Î³Ú²°¤Ç¥Ï¥°¤·¤Æµã¤¤¤¿Âç¿Íµ¤¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¡Ö¤Û¤ó¤È¤Û¤Ã¤³¤ê¤¹¤ë¿Í¡×
¡¡²Î¼ê¤ÎÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¡Ê75¡Ë¤¬18Æü¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¥´¥Ã¥É¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¡¡¥¢¥Ã¥³¤Î¤¤¤¤¤«¤²¤ó¤Ë1000²ó¡×¡ÊÅÚÍËÁ°11¡¦00¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£¿Íµ¤¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤È¤Î¸òÎ®¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥È¡¼¥¯¤Ç¡¢22Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡ÖÏÂÅÄ¥¢¥»Ò ¥ª¡¼¥ë¥¿¥¤¥à¥Ù¥¹¥È¡×¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡¢¿Íµ¤3¥Ô¡¼¥¹¥Ð¥ó¥É¡Ö10-FEET¡×¤¬³Ú¶ÊÄó¶¡¤·¤¿¿·¶Ê¡Ö»×¤¤½Ð¤ò¤³¤¨¤Æ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥È¡¼¥¯¡£
¡¡ÏÂÅÄ¤Ï¡ÖÍ¥¤·¤¤¶Ê¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡×¤È´¶¼Õ¡£¡Ö10-FEET¤Ï2016Ç¯¡¢ÀçÂæ¤Ç¤ä¤Ã¤¿¥í¥Ã¥¯¥Õ¥§¥¹¡ØARABAKI ROCK FEST.¡Ù¡£¤½¤Î»þ¤Ë¡¢¥µ¥ó¥Ü¥Þ¥¹¥¿¡¼¤ÎÆÃÊÌ¥²¥¹¥È¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤Ç½Ð¤¿¤é¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¥Ï¥¤¥¹¥¿¡ÊHi-STANDARD¡Ë¤Î²£¥±¥ó¡Ê²£»³·ò¡Ë¤¬¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£²£¥±¥ó¤ÏÀÎ¤«¤éÃçÎÉ¤¯¤Æ¡¢Èà¤Ï¤ª¼ò°û¤á¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢°û¤ß²°¤Ë²¿²ó¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¿¤ó¤À¤±¤É¡£»ä¤Î²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë¡¢²£¥±¥ó¤ÈÃ¯¤«ÃË¤Î»Ò¤¬¤º¤Ã¤È»ä¤ò¸«¤Æ¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤¬10-FEET¤ÎTAKUMA¤¯¤ó¤À¤Ã¤¿¤Î¡£¤Ê¤ó¤«¡È¤¤¤¤¥Ð¥ó¥É¤À¤è¡É¤Ã¤Æ¡¢²£¥±¥ó¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ¡È¤¢¡¢¤É¤¦¤â¤Í¡É¤Ã¤Æ¡×¤È½Ð²ñ¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö»ä¡¢Á´Á³³Ð¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢¤½¤Î¥í¥Ã¥¯¥Õ¥§¥¹½ª¤ï¤Ã¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç·Ú¤¯°û¤ó¤À¤é¤·¤¤¤Î¡¢³Ú²°¤Ç¡£¤½¤Î»þ¤â°ì½ï¤Ë°û¤ó¤Ç¡¢¡È»ä¤Î¤³¤È¡¢¤Ê¤ó¤«¥Ó¥Ó¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡©¡É¤È¤«¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡¢TAKUMA¤¯¤ó¤¬¡È¤Ê¤ó¤ä¤í¡¢²¹¤«¤½¤¦¤Ê¿Í¤ä¤Ê¡É¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¤Î¤è¡£¤á¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤¦¤¤¤¦±ï¤«¤éº£²ó¡¢Äó¶¡¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¡Èº£ÅÙºî¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦»þ¤Ë¡¢»ä¤â10-FEET¤Î¶ÊÄ°¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤·¤¿¤é¥ê¥º¥à¤Ï¥í¥Ã¥¯¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²Î»ì¤¬¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤ªÊì¤µ¤ó¤Ë´Ø¤¹¤ë¡È¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡É¤ß¤¿¤¤¤ÊÂ¿¤¯¤Æ¡£¤Ç¡¢Èà¤ÏµþÅÔ¤Ç¡¢»ä¤ÏÂçºå¤Ç¡¢¡È¤¢¤ó¤¿¤ª¤«¤ó¤Î¤³¤È¹¥¤¡©¡É¤È¤«¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¡È¤ª¤«¤ó¤Ë¤Ï¤â¤¦À¤ÏÃ¤ó¤Ê¤ê¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ç¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡£¡È¤»¤ä¤Ê¡¢»ä¤â¤ª¤«¤ó¡¢¤ª¤«¤ó¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤êµã¤±¤ë¤è¤Í¡É¤Ã¤Æ¡£Èà¡¢Âçºå¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¥Û¡¼¥ë¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤Î»þ°ì½ï¤Ë¥Ï¥°¤·¤Æ2¿Í¤Çµã¤¤¤¿¤â¤ó¤Í¡¢¤ª¤«¤ó¤Î¤³¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤È¤ä¤ê¼è¤ê¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¶Êºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿»þ¤â°ì½ï¤Ë¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤·¤¿»þ¤â¡¢¿¿ÌÌÌÜ¤Ê¿Í¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¡£´é¤¬¤Þ¤º¤«¤ï¤¤¤¤¤«¤é¡£¤è¤¦¾Ð¤í¤Æ¤Ï¤ë¤·¡¢¤Ê¤ó¤«¡¢¤Û¤ó¤È¤Û¤Ã¤³¤ê¤¹¤ë¿Í¤ä¤Ã¤¿¤Í¡£¤Ê¤ó¤«¤Í¡¢¡È¤ä¤Ã¤Ñ¤ê²»³Ú¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤¬°ìÈÖ³Ú¤·¤¯¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡É¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¡£¡È¤³¤³¤Ï¤³¤¦²Î¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡É¤È¤«¤Ã¤Æ¤ä¤µ¤·¤¯¸À¤ï¤ì¤Æ¡Ä¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£