ともに仙台出身で楽天ファンとして知られるお笑いコンビ「サンドウィッチマン」が１８日、ニッポン放送のラジオ番組「サンドウィッチマン ザ・ラジオショーサタデー」で、現役時代に楽天で活躍した嶋基宏氏が来季から中日のヘッドコーチに就任することについて語った。

嶋氏は今季、ヤクルトでヘッドコーチを務めていたが、来季から中日でヘッドコーチを務めることが１８日、明らかになった。

嶋氏と親交がある伊達みきおは「彼は中京大中京かな？ 高校。なので地元っちゃ地元ですね。中日ファンだったはずですよ。もともとね」と話した。

伊達は毎年２月、沖縄県金武町や久米島で行われている楽天のキャンプを訪れているが、最近は「嶋さんに会いたいからヤクルトのキャンプにも行ってたんです。浦添」と明かした。「必ずオレを発見してくれて、ベンチの中、入れてくれて。『ああ伊達さん、入ってきてよ！』って言われて。で、ベンチで嶋ヘッドと雑談してからイーグルスのキャンプ地に行くっていう流れだった」

しかし来季は嶋氏が中日に移籍するため、伊達は「今度から中日のキャンプ行かなきゃいけないね」。相方の富澤たけしが「中日も沖縄でやってんの？」と聞くと、伊達は「中日も沖縄」と回答。「嶋っちとは仲いいから」と、来年２月には中日のキャンプ地である沖縄県北谷町と読谷村に行くつもりだと明かした。