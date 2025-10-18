ナ・リーグ優勝決定シリーズ、4連勝でワールドシリーズ進出決定

米大リーグのドジャースは17日（日本時間18日）、本拠地でブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦に5-1で勝利し、2年連続のワールドシリーズ進出を決めた。「1番・DH兼投手」で先発した大谷翔平投手は、打者として3本塁打、投手として6回0/3を無失点、10奪三振という大活躍でシリーズMVP。あまりの活躍に、ムーキー・ベッツ内野手やフレディ・フリーマン内野手といったリーグMVPの獲得経験のあるスーパースターからも称賛の声が次々に上がっている。

大谷は初回、投手として先頭打者に四球を与えたものの、そこから3者連続三振で流れをつかんだ。直後の打席で先頭打者本塁打。4回には飛距離469フィート（約142.9メートル）の超特大弾を右翼席に叩き込み、7回の第4打席はMVPコールの中、中堅左へこの日3本目を運んだ。投げても6回0/3を2安打無失点10奪三振。圧倒的なパフォーマンスで、チームをワールドシリーズに導いた。

米中継局「TBS」は試合直後、歓喜のグラウンドでフリーマンにインタビュー。大谷の漫画のような大活躍に触れ「時々、自分の目で確かめて、触って彼が鋼鉄でできていないか確かめる必要があるんだ」と大笑い。続けて「最高の舞台で彼はあんなプレーをする。この試合もショウヘイ・オオタニの試合として記憶に残るはずさ」と驚きを語っている。

さらに米専門局「MLBネットワーク」のXも、試合後のフリーマンへの取材動画を公開。「いまだに言葉を失っているよ。どこかで彼が大爆発するのは避けられないと思っていた。『ショウヘイ・オオタニ・ゲーム』と呼ばれるものだと思うよ」と口にした。

また同局はベッツにもインタビュー。公開された動画では「ショウヘイ・オオタニ。我々は何を目撃しているんでしょうか？」と問われ「偉大だよ。何度も言っているけど、僕たちは（シカゴ）ブルズで、彼はマイケル・ジョーダンのような存在さ。彼がいつどこに行こうが、我々はついていく。彼がチームにいてくれて本当に嬉しいよ」と、もはや笑うしかないといった様子で、最大級の賛辞を送っていた。



