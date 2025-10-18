ナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦

米大リーグのドジャースは17日（日本時間18日）、本拠地で行われたブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦を5-1で制し、4連勝でワールドシリーズ進出を決めた。大谷翔平投手は「1番・DH兼投手」で先発出場し、打っては3本塁打、投げては6回0/3を2安打無失点10奪三振と異次元の大活躍でシリーズMVPに。同僚右腕も絶賛が止まらなかった。

初回のマウンドで先頭を歩かせた大谷。3者連続三振を奪うと、直後の打席で先頭打者本塁打を放った。4回には飛距離469フィート（約142.9メートル）の超特大弾を右翼スタンドに叩き込み、7回の第4打席はMVPコールの中、左中間へ運び1試合3発とした。

大谷は、投げても6回0/3を2安打無失点10奪三振。投打で異次元の活躍を披露し、チームをワールドシリーズに導いた。

米カリフォルニア州地元放送局「スポーツネット・ロサンゼルス」公式Xは、グラスノーの取材動画を公開。自身に加えスネル、山本、大谷の先発陣について問われると「素晴らしいよ。みんな自信に満ちている。誰がマウンドに上がってもいい気分だ」とし、大谷の異次元のパフォーマンスに触れた。

「今日ショウヘイがやったことは、野球場ではもう二度とお目にかかれないかもしれないほどクレイジーなこと。このシリーズをこんな形で終えてワールドシリーズに進めるのは大興奮さ。この調子であと4勝するだけだね」

大谷が本塁打を放った際には、ベンチやブルペンで頭を抱える選手がいた。自身の反応については、「もう口あんぐりだよ。この男は化け物だ。彼の信じられないぐらい素晴らしいホームランはたくさん見てきたが、場外に飛ばしたやつは狂ってるよ。ワイルドだ。見ていて本当に楽しいよ」と話していた。



（THE ANSWER編集部）