【モデルプレス＝2025/10/18】YouTuber・なこなこカップルとして活動していたなごみが18日、千葉・幕張メッセで開催されたファッション＆音楽イベント「Rakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER」に出演した。

◆なごみ、ショーパンから美脚スラリ


なごみはブルーのシャツにレザージャケット、赤のボーダーショートパンツ、ウエスタンなブーツを合わせたコーディネートでランウェイに登場。シャツの裾を片方だけボトムスにインした着こなしで、スラリと伸びた美しい脚を見せている。

◆「ガルアワ2025 A/W」テーマは「Dress Up My Style -Play the game of You-」


今回の「GirlsAward」は“着せ替えゲーム”のようにお気に入りを選びながら自分らしさを楽しんでほしいという意味の「Dress Up My Style −Play the Game of You−」がテーマ。約300人のモデルや俳優・女優が最新の秋冬ファッションを披露し、乃木坂46、XG、ME:I、CUTIE STREETら豪華アーティストも揃う。MCを務めるのは南海キャンディーズの山里亮太と森香澄。ドラマ「君がトクベツ」、映画「恋に至る病」のスペシャルステージも展開される。（modelpress編集部）

