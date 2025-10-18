元日向坂46佐々木久美、スタイル際立つ秋コーデ クールな表情で魅了【ガルアワ2025AW】
【モデルプレス＝2025/10/18】元日向坂46の佐々木久美が18日、千葉・幕張メッセで開催されたファッション＆音楽イベント「Rakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER」に出演した。
【写真】元日向坂46佐々木久美、圧巻スタイル際立つコーデ披露
【Not Sponsored 記事】
◆佐々木久美、圧巻スタイル際立つ秋コーデ
佐々木はグレーとイエローのポロシャツにトレンチコートをあわせ、圧巻のスタイルを際立たせた秋らしいスタイルでランウェイ。トップではクールな表情を決め、オープニングステージを彩った。
◆「ガルアワ2025 A/W」テーマは「Dress Up My Style -Play the game of You-」
今回の「GirlsAward」は“着せ替えゲーム”のようにお気に入りを選びながら自分らしさを楽しんでほしいという意味の「Dress Up My Style −Play the Game of You−」がテーマ。約300人のモデルや俳優・女優が最新の秋冬ファッションを披露し、乃木坂46、XG、ME:I、CUTIE STREETら豪華アーティストも揃う。MCを務めるのは南海キャンディーズの山里亮太と森香澄。ドラマ「君がトクベツ」、映画「恋に至る病」のスペシャルステージも展開される。（modelpress編集部）
