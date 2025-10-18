サッと鞄につけるだけ！【ダイソー】見た目も可愛い♡「便利アイテム」

人気のモデルやタレントなどが多数登場するファッションイベント「TGC（東京ガールズコレクション）」と【ダイソー】がコラボしてるって知ってた？ 春夏に続いて、今季も新作アイテムが多数登場しています。たくさんのラインナップの中から、今回はあると便利なアイテムをピックアップ。おしゃれなファッション要素を備えたアイテムをお見逃しなく。

見た目も実用性も◎

【ダイソー】「マグネットフック」\220（税込）

レザー調素材が上品なハート型チャーム、実はメガネや帽子をとめられる便利アイテムです。ハート形チャームの中にマグネットが内蔵されているので、メガネや帽子を挟めば落としたり置き忘れたりするのを回避できそう。チャームとして映えるデザインもグッド。カラーはホワイトのほか、ブラウンとブラックの全3色。

ふわもこポーチ付きエコバッグ

【ダイソー】「チャーム付きエコバッグ」\550（税込）

シンプルなエコバッグとフェイクファーポーチのセットアイテム。エコバッグは折りたたんでポーチに収納できるから、いつものバッグに備えておけば、買い物や荷物が増えた時に重宝しそうです。ふわふわとして可愛い見た目は、コーデのワンポイントにも。カラーはピンク、ブラウン、グレー、ホワイトの4色展開。キュートなルックスと実用性を備えたアイテムは、色違いで揃えるのもありかも！

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。