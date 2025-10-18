ロックバンド・KISSの初代ギタリストであるエース・フレーリーさんが16日、自宅で息を引き取った。74歳だった。9月にはスタジオでの軽い転倒により入院していたことがインスタグラムで報告されており、医師の指示によりツアーを一時中断し、カリフォルニア州ランカスターでの公演もキャンセルされていた。



【写真】天国でセッションしてるかな…オジー・オズボーンさんと素顔の2ショット

遺族は「ピープル」誌に声明を発表し、「私たちは深い悲しみに包まれています。彼の最期の瞬間に、愛と祈りに満ちた言葉で囲むことができたことは幸運でした。彼の笑い声、優しさ、そして人々に与えた力を讃え、彼の偉大な人生の功績を振り返ると、その喪失の大きさは計り知れません。エースの記憶は永遠に生き続けるでしょう」と語った。



エースさんのインスタグラムでは「ニュージャージー州モリスタウンで家族に囲まれて、穏やかに亡くなった」と報告。「Rest in peace, Spaceman（安らかに眠れ、宇宙人）」と敬意を込めて別れを告げていた。



エースさん（本名ポール・フレーリー）は、1973年のKISS結成時から1982年までバンドに在籍。その後、自身のバンド「フレーリーズ・コメット」を結成し、ソロアーティストとしても成功を収めた。近年は新作アルバムの制作に取り組んでいた。



エースさんの訃報を受けて、ロック界から故人を偲ぶ言葉が多く寄せられており、KISSのジーン・シモンズとポール・スタンレーは、エースさんを「KISSの礎を築いた、かけがえのないロック戦士」と称え、「彼は常にKISSの一部であり続ける」と追悼。またポイズンのブレット・マイケルズはエースさんを「兄弟」と呼び、共演の思い出と敬意を込めたメッセージを投稿。レイジ・アゲインスト・ザ・マシーンのトム・モレロは自身の「最初のギターヒーロー」と讃えた。



（BANG Media International／よろず～ニュース）