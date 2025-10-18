◇ラグビー「アサヒスーパードライ チャレンジマッチ2025」 ジャパンXV7―71オーストラリアA代表（2025年10月18日 大阪市・ヨドコウ桜スタジアム）

ラグビーの日本代表を含むメンバーで構成されるジャパンXVはオーストラリアA代表と対戦し、7―71で敗れた。

23人中15人が代表未経験という若手中心の構成で、オーストラリア戦（25日、国立）に臨む日本代表へのセレクションともなった一戦。日本代表のエディー・ジョーンズHCもジャパンXVのベンチ前に置いた椅子に座り、最前線で選手たちの動きに目を光らせた。

ジャパンXVは序盤こそ攻め込んだが、敵陣深くでのラインアウトをターンオーバーされると、前半6分に先制トライを献上。その後も立て続けにトライを許し、同22分にFB矢崎由高（21）が巧みなランから反撃のトライを奪うも、7―33で前半を折り返す。

後半2分にはラインアウトから簡単に走り込まれてトライを献上。相手に退場者が出てからも劣勢は変わらず、7―71でノーサイドを迎えた。

25日には日本代表が国立でオーストラリア代表と対戦する。