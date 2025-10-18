µÈÂ¼»á¡Ö¤Þ¤À¹ç°Õ¤Ç¤¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡Ä¤à¤Ë¤ã¤à¤Ë¤ã¸À¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡×µÞ¤Ë»õÀÚ¤ì°¤¯¤Ê¤ê¡¢Åú¤¨Âù¤·¤¿¼ÁÌä¤È¤Ï
¡¡ÆüËÜ°Ý¿·ÂåÉ½¤ÎµÈÂ¼ÍÎÊ¸ÂçºåÉÜÃÎ»ö¤¬18Æü¡¢ABC¡Ö¶µ¤¨¤Æ¡ª¥Ë¥å¡¼¥¹¥é¥¤¥Ö ÀµµÁ¤Î¥ß¥«¥¿¡×¤ËÀ¸½Ð±é¡£µÞÀÜ¶á¤·¤Æ¤¤¤ë¼«Ì±ÅÞ¡¦¹â»ÔÁáÉÄÁíºÛ¤È¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤ä°õ¾Ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¹â»Ô¿·ÁíºÛ¤¬ÃÂÀ¸¸å¡¢¼óÁê»ØÌ¾Áªµó¤Ë¸þ¤±³ÆÅÞ¤¬·ã¤·¤¤¶î¤±°ú¤¤ò·«¤ê¹¤²¤ëÃæ¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¸øÌÀÅÞ¤¬Ï¢Î©¤òÎ¥Ã¦¡£Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤¬¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¡¢°Ý¿·¤È¤ÎÏ¢Î©¶¨µÄ¤ò¿Ê¤á¤ëÃæ¡¢¤Ë¤ï¤«¤Ë¼«Ì±¤È°Ý¿·¤ÎÀÜ¶á¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£
¡¡°Ý¿·¤ÏÉû¼óÅÔ¹½ÁÛ¡¢¼Ò²ñÊÝ¾ã²þ³×¤¬À¯ºö¤ÎÆóËÜÃì¤À¤¬¡¢µÈÂ¼»á¤Ï¤Þ¤ºµÄ°÷Äê¿ô¤ÎÂçÉýºï¸º¤ò½©¤ÎÎ×»þ¹ñ²ñ¤Ç·è¤á¤ë¤³¤È¤ò¾ò·ï¤Ëµó¤²¡¢¤³¤ì¤ò¼«Ì±¤¬°û¤Þ¤Ê¤±¤ì¤Ð¹ç°Õ¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÌÀ¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÆü¤â¡¢¤½¤Î»×¤¤¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¶¯Ä´¡£¾¡»»¤¬¤¢¤ë¤«¤é¸À¤Ã¤¿¤Î¤«¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤¤¤ä¤Þ¤ÀÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡¢À¯¼£²È¤¬°ìÈÖ¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤ÈÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡À¯¼£¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¦ÀÄ»³ÏÂ¹°»á¤Ë¤Ï¡¢¹â»Ô»á¤«¤é2¤Ä¤Î³ÕÎ½¥Ý¥¹¥È¤òÄó¼¨¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÌä¤ï¤ì¡¢¡Ö¤¦¡Á¤ó¡Ä¤Þ¤À¹ç°Õ¤Ç¤¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡Ä¡×¤ÈµÞ¤Ë»õÀÚ¤ì¤¬°¤¯¤Ê¤ê¡¢¡Ö¤à¤Ë¤ã¤à¤Ë¤ã¸À¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡×¤È¤¢¤«¤é¤µ¤Þ¤ËÂù¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÇ§¤á¡¢¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
¡¡¹ç°Õ¤Ç¤¤¿ºÝ¡¢Éû¼óÅÔ¹½ÁÛ¤ò¤«¤Ê¤¨¤ë¤¿¤á¤ËÁíÌ³Áê¡¢¼Ò²ñÊÝ¾ã²þ³×¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¸üÏ«Áê¤Î¥Ý¥¹¥È¤òÆÀ¤ÆÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ä³Ð¸ç¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤ÈÇ÷¤é¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö³ÕÎ½¤ò½Ð¤¹¤Î¤¬³Ð¸ç¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦¡×¤ÈÂÐ¹³¡£¡ÖÂ¾¤Ë¤â¤¤¤í¤ó¤ÊÀ¯ºö¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢Âç¿Ã¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢À¯ºö¼Â¸½¤¬ÌÜÅª¡£¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤ËºÇ¤âÍ¸ú¤Ê¤â¤Î¤Ï²¿¤«¤ò¹Í¤¨¤ë¡×¤È¥Ý¥¹¥È¤¢¤ê¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¹â»Ô¤µ¤ó¤Ï¤Û¤ó¤È¤ËÊÙ¶¯²È¤È¤¤¤¦¤«¡¢À¯ºö¤Ë¾Ü¤·¤¤¡£¼Ò²ñÊÝ¾ã²þ³×¤Ï¤â¤Î¤¹¤´¤¤Æñ¤·¤¯¡¢¡Ê°Ý¿·¤ÎÄó°Æ½ñ¤Ë¤Ï¡Ë¤«¤Ê¤êºÙ¤«¤¤¤³¤È¤Þ¤Ç½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤â¹â»Ô¤µ¤ó¤ÏÁ´ÉôÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²æ¡¹¤ÎÄó°ÆÆâÍÆ¤ò¤Û¤ó¤È¤Ë¤è¤¯¸«¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤¿¡£