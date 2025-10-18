女優の郄石あかり（22）がヒロインを務めるNHK朝の連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）の公式インスタグラムが18日までに更新され、オフショットが公開された。

同アカウントは「雨清水傳を演じる堤真一さんの最後の撮影は、トキと銀二郎の結婚シーンでした」「人望の厚い傳さんらしい、とても賑やかな撮影でした」と明かし、傳役を演じた俳優の堤真一を中央に白無垢姿のヒロイン・トキ役の郄石らキャストの集合ショットを公開。

17日に放送された第15話では、闘病中の傳にトキが本当は傳とタエの子供であることを知っていた代理社長の三之丞が「手放した分愛おしくなるのなら、私もよそで育ちたかったです」と心境を吐露し、トキは「私がおじさまとおばさまの子供で松野の父と母は育ての親だということでございます」と話した。これに対し、傳は「お前はワシとおタエの子ではない。松野司之介と松野フミの子じゃ、産まれた時から。そしてこれからもずっと…」と伝え倒れ込んだ…という展開だった。

帰らぬ人となった傳。“傳さまロス”が広がり、フォロワーからは「素敵な集合写真」「堤さんお疲れさまでした！」「この祝言のシーンは素敵でした」「最後の撮影なんて言わずに回想シーンでもいいからまた出てください」「テーマが怪談なので傅様、化けて出て頂いて構いません」「落武者の父上が気になってしまう」といった反響が寄せられている。