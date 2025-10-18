´Ø³ØÂç¤¬Àè¾¡¡¡½Õµ¨¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤ÎÃæÀî¾¿´¤¬·è¾¡ÂÇ´Þ¤à¥Þ¥ë¥Á¡Ö¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤ËÂÇ¤È¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡×
¡¡¡þ´ØÀ¾³ØÀ¸Ìîµå½©µ¨¥ê¡¼¥°¡¡Âè7Àá1²óÀï¡¡´Ø³ØÂç¡¡6¡½0¡¡´ØÂç¡Ê2025Ç¯10·î18Æü¡¡¤ï¤«¤µ¥¹¥¿¥¸¥¢¥àµþÅÔ¡Ë
¡¡´Ø³ØÂç¤ÏÅêÂÇ¤¬¤«¤ß¹ç¤¤¡¢ÅÁÅý¤Î¡È´Ø´ØÀï¡É¤Î½éÀï¤òÀ©¤·¤¿¡£
¡¡ÂÇÀþ¤Ï6²ó1»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤«¤é2ÈÖ¡¦ÃæÀî¾¿´¡Ê¤Þ¤µ¤à¤Í¡á3Ç¯¡Ë¤Îº¸Ãæ´ÖÆóÎÝÂÇ¤Ç2ÅÀ¤òÀèÀ©¤·¡¢8²ó¤Ë¤Ï1»àÆóÎÝ¤«¤é3ÈÖ¡¦Ê¡Ã«±§³Ú¡Ê3Ç¯¡Ë¤ÎÃæ±Û¤¨ÆóÎÝÂÇ¤ÇÄÉ²ÃÅÀ¡£9²ó¤Ë¤ÏÅÓÃæ½Ð¾ì¤ÎÅÏÉôÍÚÅÍ¡Ê2Ç¯¡Ë¡¢ÃæÀî¡¢Ê¡Ã«¤Î3Ï¢Â³Å¬»þÂÇ¤Ç·èÄêÅª¤Ê3ÅÀ¤òµó¤²¤¿¡£Åê¤²¤Æ¤ÏÀèÈ¯º¸ÏÓ¤Î¿¹ÄÅÍºÂç¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬Èï°ÂÂÇ7¤Ç´°Éõ¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃæÀî¤Ï6²ó¤Î·è¾¡ÂÇ¤ò¡Ö¤¢¤Î¾ìÌÌ¤ËÎ©¤¿¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿Á°¤Î¥é¥ó¥Ê¡¼¤Ë´¶¼Õ¤·¤Ê¤¬¤éÂÇÀÊ¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤ËÂÇ¤È¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¡¢·ë²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÄºÅÀ¤È¤É¤óÄì¤ò·Ð¸³¤·¤¿1Ç¯¤À¤Ã¤¿¡£º£½Õ¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤Ç44ÂÇ¿ô23°ÂÂÇ¡¢ÂÇÎ¨¡¦523¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢1982Ç¯¤Î¿·¥ê¡¼¥°È¯Â°Ê¹ß¤Ç¤ÏºÇ¹âÂÇÎ¨¤Ç¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤ò³ÍÆÀ¡£¤·¤«¤·¡¢¼þ°Ï¤«¤éÂÇ¤Ã¤ÆÅö¤¿¤êÁ°¤È¸«¤é¤ì¡¢¼«Ê¬¤Ç¤âÂÇ¤¿¤Ê¤±¤ì¤Ð¤È¤¤¤¦¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤òÊú¤¨¤¿¤³¤È¤Ç½©¤Ï³«Ëë¤«¤é¶ËÅÙ¤ÎÉÔ¿¶¤Ë¤¢¤¨¤¤¤À¡£10·î10Æü¤ÎµþÂç1²óÀï¤ò½ª¤¨¤Æ30ÂÇ¿ô5°ÂÂÇ¤ÎÂÇÎ¨¡¦167¤Ç¡¢2²óÀï¤Ï¥¹¥¿¥á¥ó¤ò³°¤ì¤¿¡£ËÜÁñ²í¾Ï´ÆÆÄ¤«¤é¤Ï¡Ö¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Î¼«³Ð¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È¸·¤·¤¤¸ÀÍÕ¤â¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¼«Ê¬¤¬¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤ë¤Î¤¬ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ë¡¢Îý½¬°Ê¾å¤Î¤³¤È¤òÈ¯´ø¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤ê¡¢ÎÏ¤ß¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¤ê¤·¤¿¡×
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢ºÇ½ªÀá¤Î´Ø´ØÀï¤À¤±¤Ï¹×¸¥¤·¤è¤¦¤ÈÎý½¬¤Ë¼è¤êÁÈ¤ßÂ³¤±¤¿¡£¡ÖÂÇ¤Ä¤À¤±¤¬Ìîµå¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¹¶¼é¸òÂå¤Î¥À¥Ã¥·¥å¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤òÆÃ¤Ë°Õ¼±¤·¤¿¡×¡£Á°¸þ¤¤Êµ¤»ý¤Á¤ÇÉüÄ´¤ò¼¨¤¹¥Þ¥ë¥Á°ÂÂÇ¤Ë¤Ä¤Ê¤²¡Ö¤³¤Î½©¤Ë¤¤¤¤·Ð¸³¤¬¤Ç¤¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î·Ð¸³¤òÍèÇ¯¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Ë³è¤«¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡¹ÎÍ¹â¡Ê¹Åç¡Ë¤Ç¤Ï3Ç¯½Õ¤ËÁªÈ´Âç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£¸åÇÚ¤¿¤Á¤ÏÍè½ÕÁªÈ´Âç²ñ¤Î½Ð¾ì¹»Áª¹Í¤Î½ÅÍ×¤Ê»ñÎÁ¤È¤Ê¤ë½©µ¨Ãæ¹ñÂç²ñ¡Ê24Æü³«Ëë¡Ë¤ËÎ×¤à¡£
¡¡¡Ö¡Êº£²Æ¤Î¹Ã»Ò±àÂç²ñ¤òÅÓÃæ¤Ç¼Âà¤·¡Ëº£²ó¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ïµ¤¤Ë¤¹¤ë¤È¤Ï»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¾¡¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤éËÍ¼«¿È¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢ËÍ¤â¹ÎÍ¹â¹»¤Î¤¿¤á¤Ë¤â³èÌö¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤ê¡¢¤ª¸ß¤¤¤ÎÈôÌö¤ò´ü¤·¤¿¡£