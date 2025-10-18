◇ナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦 ドジャース5―1ブルワーズ（2025年10月17日 ロサンゼルス）

ドジャースは17日（日本時間18日）、ブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦に勝利を収め、対戦成績を4勝0敗とし、2年連続のワールドシリーズ（WS）進出を決めた。ムーキー・ベッツ内野手（33）は3本塁打＆勝利投手でシリーズのMVPを獲得した大谷翔平投手（31）の活躍について特別な感情を口にした。

もはや驚きはない。常識の枠に当てはまらない存在だけに、何をしても不思議ではない。チームの「顔」でもあるベッツは「正直、翔平に関しては“想像”なんてものはもうない。彼はいつもその想像を軽く超えてしまうから」と冷静に話す。そのうえで「彼のプレーを最前列で見られることが、ただただ幸せだ」と穏やかに笑った。

チームはポストシーズン（PS）9勝1敗で2年連続のワールドシリーズ（WS）に進出。98〜00年に3連覇したヤンキース以来、21世紀初となるWS連覇を狙う。NLCSまでの戦いぶりに「ここまでのところ、私たちはかなりいいプレーができていると思う。まだやるべきステップは残っているけど、今この瞬間をしっかり楽しみたい」と言う。

PS全10試合に出場して41打数12安打の打率.293、打点も6記録している。「まあ悪くないと思う。チーム全員が力を合わせてやっている。そこが本当に美しいところだし、楽しい理由でもある。誰がヒーローになるか分からない。それがこのチームの魅力だ。私は自分の仕事をするだけさ」。チームの顔は大舞台でも冷静かつ着実に仕事を遂行する。